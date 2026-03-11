Comisión de Derechos Humanos exige responsabilidades políticas por caso Malvinas

Fernando Bastidas dijo que la justicia no se agota en la Corte y que actores políticos deben asumir responsabilidades

Las familias de Josué, Ismael, Nehemías y Steven esperan justicia tras el fallo de la Corte Constitucional por el Caso Malvinas

Fernando Bastidas, parte de la defensa técnica de la Comisión de Derechos Humanos, se pronunció sobre el reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena al comandante de la FAE, Mauricio Salazar, ofrecer disculpas públicas. La declaración se enmarca en el caso que involucra a las familias de Josué, Ismael, Nehemías y Steven. La decisión judicial busca reconocer y reparar los daños ocasionados en estos hechos.

Bastidas enfatizó que, aunque la Corte cumplió con su rol, la justicia no termina en el ámbito judicial. “Corresponde ahora a otros actores del Estado asumir las responsabilidades que les competen fuera de ese marco”, declaró. Subrayó que la función política de control y fiscalización es clave para garantizar justicia integral.

El abogado expresó preocupación por el debilitamiento de los espacios de control político. Según Bastidas, la falta de autonomía de estos órganos dificulta establecer responsabilidades que el país y las familias afectadas necesitan. Esto, a su juicio, evidencia un vacío en la rendición de cuentas fuera de la justicia formal.

Corte Constitucional y su fallo sobre Salazar

La Corte Constitucional resolvió que Mauricio Salazar, comandante de la FAE, deberá pedir disculpas públicas a las familias afectadas por los hechos relacionados con el caso Malvinas. Este fallo marca un precedente en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la obligación de los funcionarios públicos.

Fernando Bastidas destacó que la medida representa un paso importante, pero insuficiente si no se acompaña de acciones políticas. “La justicia no se agota en el ámbito judicial”, reiteró, instando a la acción de actores políticos y legislativos.

Bastidas enfatizó la necesidad de que estas autoridades asuman sus responsabilidades, evitando proteger los crímenes cometidos por el régimen de Noboa y Loffredo.

Reacciones y responsabilidades políticas pendientes

Tatiana Coronel destaca a Álvarez en postura de Corte Constitucional en Caso Malvinas Leer más

El abogado de la Comisión de Derechos Humanos subrayó que “nadie está por encima de la Ley”, y señaló que ahora depende de los órganos de control definir la extensión de las responsabilidades políticas. Esta situación evidencia un debate sobre la eficacia del sistema de fiscalización del Estado.

Bastidas instó a que la sociedad observe de cerca la respuesta de los partidos y legisladores. Según él, la reacción de estas entidades será crucial para que el país avance en justicia y reparación integral.

El llamado también busca reforzar la transparencia institucional y garantizar que las disculpas públicas de Salazar sean acompañadas de medidas que eviten la impunidad de funcionarios implicados.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!