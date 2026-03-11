Tatiana Coronel destaca a Álvarez en postura de Corte Constitucional en Caso Malvinas

La alcaldesa subrogante dejó un mensaje en redes sociales celebrando la sentencia y destacando a Aquiles Álvarez y Segura EP

La reciente sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador sobre el denominado Caso Malvinas provocó la reacción de la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, quien destaca a Aquiles Álvarez, actualmente encarcelado por el caso Goleada.

Tras conocerse la notificación de la sentencia, diversas autoridades y actores políticos reaccionaron públicamente. Una de ellas fue Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante de la ciudad, quien se pronunció a través de su cuenta en la red social X.

En su mensaje, Coronel destacó el significado simbólico de la resolución judicial y el impacto que, a su criterio, tendrá en la memoria colectiva del país. “La Corte notificó la sentencia por desaparición forzada en el caso de los Cuatro de las Malvinas. Será un día que quedará marcado en la memoria y la conciencia del Ecuador. Un día en el que la justicia, después de tanto dolor y espera, finalmente habló”, escribió la funcionaria.

La alcaldesa encargada también resaltó el rol que, según su postura, tuvo la administración municipal liderada por Aquiles Álvarez en el proceso que llevó a esclarecer el caso.

Coronel aseguró que la decisión de transparentar información fue determinante para el avance de las investigaciones. “Esta victoria no llegó sola. Fue posible gracias a la lucha firme y valiente de la administración del alcalde Aquiles Álvarez, que a través de Segura EP decidió hacer lo correcto: transparentar la verdad**”, afirmó.

En su publicación, Coronel también hizo referencia a la difusión de material audiovisual que habría sido determinante dentro del proceso judicial.

Finalmente, la alcaldesa subrogante sostuvo que el fallo no debe ser interpretado como el triunfo de una sola institución o autoridad, sino como un avance colectivo en la búsqueda de verdad y justicia.

La Corte notificó la sentencia por desaparición forzada en el caso de los Cuatro de las Malvinas. Será un día que quedará marcado en la memoria y la conciencia del Ecuador. Un día en el que la justicia, después de tanto dolor y espera, finalmente habló.

Corte Constitucional responsabilizó al Estado por la desaparición forzada de los cuatro niños de Las Malvinas

En su fallo, el máximo tribunal constitucional determinó la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada de cuatro menores ocurrida en el sector Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, un hecho que durante meses generó conmoción pública y reclamos de justicia.

La resolución marca un precedente dentro del sistema judicial ecuatoriano, al reconocer formalmente que las víctimas, conocidas como los “Cuatro de las Malvinas”, fueron detenidas de manera ilegal y posteriormente desaparecidas. Con esta decisión, la Corte también dispuso una serie de medidas de reparación y acciones institucionales que buscan esclarecer los hechos y garantizar que situaciones similares no se repitan.

El Ministerio de Defensa Nacional emitió un comunicado luego de conocerse la sentencia en el denominado caso Las Malvinas. Christian Vinueza / Expreso

