Aeropuerto de Miami estrena salas de descanso de lujo, las primeras en Norteamérica

Con 15 suites de lujo, duchas y ropa de cama de hotel, Wait n' Rest, ofrece una pausa de confort por horas

El interior de una de las salas de descanso Wait n' Rest (Esperar y Descansar) este martes, en Miami (EE.UU.).

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) estrenó el martes 10 de marzo de 2026, las primeras salas de descanso Wait n' Rest (Esperar y Descansar) en Norteamérica, equipadas con duchas y ropa de cama de lujo, siendo la segunda ubicación de la compañía a nivel mundial, después de la inaugurada en Suiza, informó el condado de Miami-Dade.

Las 15 salas de lujo pueden alojar de uno a cuatro huéspedes e incluyen ropa de cama de nivel hotelero, monitores de entretenimiento e información con pantalla táctil, acceso a duchas y baños privados, toallas frescas y una selección de aperitivos y bebidas.

Las tarifas comienzan en 40 dólares por una hora para un huésped, aumentando según la ocupación: 55 para dos, 70 para tres y 85 para cuatro. El paquete nocturno de ocho horas inicia en 200 dólares para un huésped, 215 para dos, 230 para tres y 245 dólares para cuatro.

"Me enorgullece dar la bienvenida a la primera ubicación de Wait n' Rest en Norteamérica a Miami-Dade y espero ver cómo su servicio de alta demanda ofrece descanso y relajación a nuestros visitantes de todo el mundo", expresó la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Las reservas, por ahora solo en la terminal D, pueden ser por hora, hasta ocho en total, y una segunda ubicación estará este año en la sección H.

Entrada a las salas de descanso Wait n' Rest EFE

Planning to travel this weekend? ✈️ Take some time to recharge at MIA with our new Wait N’ Rest private rooms, created just for your comfort while you're on the move. Relax in our smart, adaptable spaces and enjoy the convenience of easy self check-in, so you can unwind and feel… pic.twitter.com/bmYJgKH5rL — Miami Int'l Airport (@iflymia) March 6, 2026

Descanso con tecnología avanzada

El concepto permite a los pasajeros alejarse del bullicio del aeropuerto, descansar cómodamente a minutos de su puerta de embarque y experimentar un nuevo nivel de confort durante trayectos largos, escalas o agendas exigentes, señaló el gobierno del condado en un comunicado.

Cada suite combina estética de lujo, diseño pensado y conveniencia tecnológica, siendo ideal tanto para descanso como para reuniones privadas o trabajo concentrado, detalló.

"Cada aspecto de la experiencia está potenciado por la tecnología. Desde las pantallas táctiles dentro de la habitación, los huéspedes pueden controlar su entorno y pedir alimentos y bebidas directamente a su suite, creando una estadía guiada por ellos mismos y adaptada a los hábitos de viaje modernos", manifestó en el comunicado Duilio Sanguineti, fundador de Wait n' Rest.

MIA ofrece más vuelos hacia América Latina y el Caribe que cualquier otro aeropuerto de Estados Unidos y es también el principal motor económico del condado de Miami-Dade y del estado de Florida, generando 181 mil millones de dólares en ingresos comerciales y recibiendo aproximadamente el 60% de todos los visitantes internacionales que llegan anualmente a Florida.

El aeropuerto, el más activo de EE.UU. en carga internacional y el segundo en pasajeros internacionales, está recibiendo 12.000 millones de dólares en mejoras.

