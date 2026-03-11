Silvana Torres se suma a Soy el mejor y Luis Conforme se queda

La presentadora seguirá en el matinal de TC y en el espacio farandulero de TC Digital

Silvana Torres seguirá en De casa en casa y En Exclusiva.

Luego del lanzamiento de la nueva temporada de Soy el mejor en las instalaciones de TC, se alborotó el avispero por los cambios. Una de las novedades es la incorporación de Silvana Torres. Además de sus apariciones en De casa en casa y En Exclusiva, también tendrá presencia en el contenido digital del reality.

Según explicó José ‘Cheo’ Navarrete, la presentadora participará en un pódcast que se transmitirá de lunes a viernes, antes de la salida del programa.

Este espacio se verá en TC Digital desde las 17:00 y funcionará como un abreboca de lo que ocurrirá cada día. Allí se comentarán incidencias, reacciones y, por supuesto, las quejas habituales cuando no todos quedan conformes con las puntuaciones, los bailes o las habilidades de los participantes.

Durante la presentación también dio de qué hablar Rafael Cuesta, quien lanzó una broma sobre el supuesto sueldo de Silvana. El comentario rápidamente se viralizó y en redes sociales generó todo tipo de interpretaciones.

La presentadora dice estar asustada porque este es un país inseguro. Ya que la gente todo se cree.

No se va Luis

Además algunos comenzaron a dar por hecho la salida de Luis Conforme. Sin embargo, ‘Cheo’ lo desmintió.

Aseguró que nadie sale del proyecto y que el reportero continúa al frente de la realización, con un rol más enfocado en el área digital.

Actualmente está generando contenido para las plataformas del programa y entrevistando a postulantes que buscan participar en el reality, en esta ocasión provenientes del público.

El estreno de la nueva temporada de Soy el mejor está previsto para abril.

