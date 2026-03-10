Caso Malvinas: Estas son las disculpas públicas que deberá dar la FAE

La Corte Constitucional dio detalles sobre lo que deberán contener las disculpas públicas de la FAE

Este 10 de marzo la Corte Constitucional declaró la la desaparición forzada de cuatro niños de Las Malvinas. Un caso que sacudió a todo el país y tuvo como implicados a varios unfirmados, que finalmente fueron condenados a 34 años de prisión.

La sentencia no solo reconoce la vulneración de derechos, sino que ordena varias medidas de reparación, entre ellas las disculpas públicas, que deberá ser encabezado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

El fallo identificado como 1732-25-EP/26 determina que el Estado ecuatoriano incurrió en graves violaciones a los derechos humanos tras la desaparición de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, cuatro adolescentes que fueron detenidos por patrullas militares la noche del 8 de diciembre de 2024.

La disculpa pública que deberá leer la FAE

Como parte de las medidas de reparación integral ordenadas por la Corte, el comandante general de la Fuerza Aérea deberá encabezar un acto público en el que reconozca la responsabilidad estatal y pida perdón a los familiares de las víctimas. Durante esa ceremonia deberá leer un pronunciamiento oficial cuyo contenido fue definido dentro de la propia sentencia.

Entre los fragmentos centrales del texto se incluye el siguiente reconocimiento:

"El Estado reconoce con vergüenza y dolor su responsabilidad por la desaparición forzada y posterior muerte de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, cuatro niños afrodescendientes arrebatados de su libertad y su derecho a vivir dignamente por patrullas militares subordinadas al Ministerio de Defensa y a la FAE. El Estado admite que incumplió su obligación de proteger sus vidas y que las Fuerzas Armadas fallaron en su función principal de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, dejándolos en absoluta indefensión frente a actos ilícitos y arbitrarios".

El pronunciamiento también incluye una admisión explícita sobre la falta de transparencia durante la búsqueda de los menores y el impacto que esto provocó en sus familias.

"Existieron declaraciones públicas que estigmatizaron a las víctimas y sus familiares, reforzando prejuicios sobre la niñez pobre de Guayaquil".

En ese mismo mensaje oficial, el Estado deberá ofrecer disculpas directas a los padres y madres de los jóvenes, comprometiéndose a que el acto no sea únicamente simbólico.

La fe se convirtió en el principal refugio de las familias tras la tragedia de Las Malvinas. Francisco Flores

Otras medidas de reparación ordenadas por la Corte

Además del acto público de disculpas, la sentencia dispone varias acciones para reparar el daño causado. Entre ellas se incluye una compensación económica que deberá pagar el Estado a los padres de cada una de las víctimas por concepto de daño inmaterial, así como una indemnización adicional destinada a los núcleos familiares afectados.

El fallo también establece medidas de memoria histórica. En ese sentido, el 8 de diciembre será reconocido como una fecha conmemorativa dedicada a recordar a los cuatro menores. La Asamblea Nacional del Ecuador y otras instituciones públicas deberán promover actividades anuales para preservar la memoria de lo ocurrido.

