Jornada laboral de 10 horas en Ecuador: guía sobre el Acuerdo 059

Tras la polémica que generó el Acuerdo Ministerial MDT-2026-046 sobre la jornada laboral flexible y posibilidad de trabajar hasta 12 horas, el Ministerio del Trabajo emitió una “nueva” versión de esta normativa que toma como base el instrumento anterior (046). Se trata del Acuerdo Ministerial MDT-2026-059, que regula el procedimiento para autorizar turnos y horarios especiales de trabajo en Ecuador.

El acuerdo 046 que planteaba cambios en materia laboral, generó polémica en febrero de 2026. En ese momento, el ministro de Trabajo, Harold Burbano afirmó que el texto estaba en “discusión” y que no estaba vigente porque aún no se publicaba en el Registro Oficial.

Sin embargo, el documento firmado electrónicamente el 18 de febrero de 2026 por el propio ministro Burbano señalaba que el acuerdo “entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial”. Esto motivó la presentación de una acción de inconstitucionalidad.

El nuevo acuerdo ministerial fue publicado el 10 de marzo de 2026 en el Registro Oficial. Así lo confirmó este martes en sus redes sociales el ministro Burbano y destacó la iniciativa. “Este acuerdo busca más empleo, más dignidad y oportunidades para jóvenes y horarios que se adapten a la vida real de las familias del país”.

Jornada laboral Ecuador: ¿qué plantea el acuerdo 059?

Este acuerdo establece las reglas que deberán seguir los empleadores para solicitar la aprobación de esquemas laborales distintos a la jornada ordinaria (40 horas semanales, ocho horas diarias). Para ello deberán presentar una petición, justificar la necesidad del horario especial y acreditar el consentimiento de los trabajadores que participarán en el esquema propuesto.

La norma también desarrolla disposiciones sobre la distribución flexible de la jornada laboral, que permite organizar las horas de trabajo de manera distinta dentro de la semana, siempre que se respete el límite de 40 horas semanales y los derechos laborales establecidos en el Código del Trabajo.

El nuevo acuerdo establece reglas sobre cómo las empresas pueden aplicar turnos especiales, horarios rotativos, esquemas de distribución flexible del tiempo de trabajo y se impulsa la contratación de jóvenes entre 18 y 29. A continuación, estos son algunos de los principales puntos que deben conocer los trabajadores.

Los principales cambios en la jornada laboral en Ecuador

Se mantiene la jornada de 40 horas semanales

El acuerdo no modifica el límite de la jornada laboral establecido en el Código del Trabajo. La jornada ordinaria continúa siendo de hasta 40 horas semanales.

Lo que cambia es la forma en que esas horas pueden organizarse dentro de la semana cuando existan acuerdos entre empleador y trabajador o cuando se apliquen turnos especiales autorizados por el Ministerio del Trabajo.

Se regula la jornada flexible

El acuerdo recoge disposiciones relacionadas con la llamada jornada flexible o distribución eficiente del tiempo de trabajo. Esto permite que las horas laborales se organicen de manera distinta a la jornada tradicional.

Por ejemplo, en ciertos casos se pueden trabajar más horas en determinados días y menos en otros, siempre que se respeten los límites legales y los derechos laborales.

Se podría trabajar 10 horas diarias durante cuatro días y descansar tres días. Se podria trabajar 9 horas diarias durante cuatro días y el quinto día, viernes, la jornada podría terminar al mediodía.

El acuerdo establece que este mecanismo debe aplicarse con el consentimiento de los trabajadores y debe constar en el contrato o en una adenda.

Esta medida permite aumentar la productividad y, a la vez, que los empleados tengan más tiempo libre, mencionó Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).

Turnos especiales para actividades que no pueden detenerse

La norma también regula los turnos especiales que se aplican en actividades que no pueden interrumpirse por la naturaleza del servicio o por razones técnicas.

Dentro de esta categoría se incluyen actividades que requieren operación continua, como las que se desarrollan en sectores como la minería y el petróleo. También abarca servicios esenciales, entre ellos la atención médica.

Para implementar estos turnos, las empresas deben solicitar autorización al Ministerio del Trabajo.

Acuerdo 059 prioriza la contratación de jóvenes en Ecuador

Se prioriza la contratación de jóvenes

El acuerdo 059 señala que, cuando la implementación de turnos u horarios especiales implique la creación de nuevas plazas de empleo, el Ministerio del Trabajo dará prioridad a las solicitudes que contemplen la contratación de jóvenes entre 18 y 29 años, especialmente en casos de primer empleo.

Para efectuar estas nuevas contrataciones, los empleadores deberán realizar el proceso de contratación a través de la plataforma Encuentra Empleo, de forma “obligatoria a fin de obtener la autorización correspondiente”.

Límite de 12 horas para conductores

Una de las disposiciones del acuerdo establece que, en el caso de los conductores, las jornadas no deberán superar las 12 horas y se deberá respetar el tiempo de descanso y la alternancia obligatoria entre conductores.

Esta medida busca evitar jornadas excesivas en actividades que implican conducción de vehículos y reducir los riesgos asociados a la fatiga.

Los horarios especiales ya aprobados seguirán vigentes

El acuerdo también señala que los turnos u horarios especiales que ya fueron autorizados bajo normativa anterior continuarán vigentes.

Esto incluye esquemas establecidos en contratos colectivos o actas transaccionales.

El Ministerio del Trabajo realizará controles

La normativa establece que el Ministerio del Trabajo podrá realizar controles para verificar que la aplicación de turnos u horarios especiales respete los derechos de los trabajadores.

Entre estos derechos se incluyen el descanso obligatorio, el pago de horas suplementarias o extraordinarias cuando corresponda y el respeto a los límites de la jornada laboral establecidos en la ley.

Acuerdo ministerial 059: ¿hubo consenso entre empleadores y trabajadores?

Antes de su publicación en redes sociales, el ministro de Trabajo adelantó el 9 de marzo en una entrevista en la radio FB que el acuerdo fue remitido ya al Registro Oficial “está vigente hace dos semanas”, dijo y aseguró que la norma fue discutida en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS), antes de aprobarlo.

Cristóbal Buendía e Iván Peñaranda, que son parte del CNTS, señalaron este 10 de marzo de 2026 a Diario EXPRESO que no participaron en estas reuniones. La última a la que ellos asistieron fue en diciembre de 2025.

En cambio, Rodrigo Gómez de Torre, exintegrante del CNTS, indicó que hace unas dos semanas el Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción mantuvo una reunión con el ministro de Trabajo para discutir las reformas laborales, que eran parte del acuerdo 046. “Este acuerdo ministerial nuevo (059) es la versión moderna del 046 y llama la atención que no se haya derogado la norma anterior”.

Para Burbano las medidas buscan responder a las necesidades actuales del mercado laboral. Además, permite también crear oportunidades para los jóvenes entre 18 y 29 años. Sin embargo, Gómez de la Torre señala que esta medida podría ser “discriminatoria” y generar ciertas “trabas” en las nuevas contrataciones.

