Bachillerato gratuito 2026: cómo inscribirse y quiénes pueden postular

El Ministerio de Educación abrió las inscripciones para jóvenes y adultos que deseen terminar sus estudios sin costo

El Ministerio de Educación abrió el proceso de inscripción para que jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa retomen sus estudios y obtengan el título de bachiller sin costo. El programa forma parte de las ofertas educativas para personas que no terminaron la Educación General Básica o el Bachillerato y busca reducir el rezago educativo en el país.

Actualmente, más de 200.000 personas cursan este tipo de programas educativos en Ecuador, lo que refleja el alcance de esta política pública enfocada en inclusión y acceso a la educación.

Cómo postular al bachillerato gratuito

El proceso se realiza completamente en línea a través del portal oficial juntos.educacion.gob.ec

Los pasos son:

Ingresar al portal del programa. Completar el formulario de registro con datos personales. Adjuntar el documento de identidad. Registrar certificados de estudios previos (si se dispone de ellos). Esperar la confirmación de matrícula enviada por correo electrónico.

Si el aspirante no tiene certificados académicos, el sistema permite solicitar un examen de ubicación, que determina el nivel en el que debe continuar sus estudios.

Requisitos para inscribirse

El programa está dirigido a personas que no concluyeron su educación formal.

Los requisitos principales son:

Documento de identificación (cédula, pasaporte o carné de refugiado).

Tener 15 años o más para niveles de educación básica.

Tener 18 años o más para cursar bachillerato.

Certificados de estudios previos o rendir examen de ubicación.

También pueden participar ecuatorianos residentes en el exterior a través de modalidades virtuales.

Modalidades de estudio disponibles

El programa ofrece alternativas flexibles para personas que trabajan o tienen responsabilidades familiares.

Modalidad virtual

Permite estudiar a distancia y es utilizada principalmente por ecuatorianos en el exterior o personas con horarios complicados.

Modalidad semipresencial

Combina clases presenciales con actividades autónomas, generalmente en horarios nocturnos o fines de semana.

Bachillerato intensivo

Permite completar los tres años de bachillerato en 15 meses, con ciclos de aproximadamente cinco meses por cada curso.

Fechas clave para inscribirse y comenzar las clases

El cronograma del proceso educativo 2026 contempla varias etapas clave. La inscripción regular estará abierta hasta el 27 de marzo de 2026, mientras que la fase propedéutica se desarrollará del 30 de marzo al 6 de abril. Posteriormente, el inicio de clases está previsto para el 7 de abril, y quienes no alcancen a matricularse en el período ordinario aún podrán hacerlo mediante la matrícula excepcional disponible hasta el 1 de julio de 2026. No obstante, los cupos pueden variar según la disponibilidad de instituciones educativas en cada distrito del país.

Beneficios del bachillerato gratuito para adultos

El programa garantiza condiciones que facilitan el acceso a la educación para jóvenes y adultos, entre ellas la educación 100 % gratuita, sin matrícula ni pensiones, la entrega de textos escolares sin costo y la no obligatoriedad de uniforme. Además, ofrece flexibilidad de horarios para quienes trabajan y contempla el reconocimiento de experiencia laboral dentro del bachillerato técnico. Al finalizar el proceso educativo, los estudiantes obtienen el Título de Bachiller de la República del Ecuador, documento oficial que les permite postular a universidades o institutos tecnológicos del país.

Retomar los estudios en edad adulta no solo permite obtener un título académico, sino también mejorar las oportunidades laborales, fortalecer la autoestima y ampliar las posibilidades de acceso a educación superior.

