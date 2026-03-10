Cuánto dinero genera La Velada del Año: el negocio detrás del show

Entre patrocinios, venta de entradas y transmisiones en línea, el evento impulsado por Ibai mueve millones de euros cada año.

Esta edición tiene en su cartelera nombres como Fernanfloo, Lit Killa e IlloJuan.

Cada verano, millones de personas se conectan en diferentes plataformas de streaming para ver La Velada del Año, un evento que mezcla combates de boxeo entre creadores de contenido con actuaciones musicales y una producción de estadio propia de grandes espectáculos deportivos.

Lo que comenzó como una idea para entretener a la comunidad digital se ha transformado en uno de los fenómenos más grandes del internet hispanohablante, capaz de llenar físicamente recintos con decenas de miles de asistentes y superar récords de audiencia en plataformas digitales, rompiendo su propio récord cada año.

Sin embargo, detrás del espectáculo existe un modelo de negocio que combina varias fuentes de ingresos. Aunque las cifras oficiales no siempre se hacen públicas, distintas estimaciones sitúan las ganancias totales del evento por encima de los 8 millones de euros, impulsados principalmente por la venta de entradas, acuerdos con patrocinadores y la monetización de las transmisiones en línea.

Patrocinios y publicidad

Una de las principales fuentes de dinero del evento proviene de las marcas que se asocian al espectáculo; empresas como Coca-Cola, Spotify o Revolut han participado como patrocinadores en distintas ediciones, aprovechando la enorme visibilidad que genera el evento entre audiencias jóvenes.

Las marcas hacen presencia dentro de la promoción del evento, teniendo menciones durante la transmisión del mismo, dando a cambio aportaciones monetarias que funcionan dentro de la logística como la renta del estadio y equipos para la transmisión.

Dentro de los patrocinadores oficiales de la sexta edición del combate se encuentran marcas como: Mahou, Maxibon, Infojobs, Grefusa, Alsa, Idealo, Revoult, CeraVe, Mcdonalds, Coca-Cola y Spotify; siendo las tres ultimas, las más destacadas.

Según estimaciones de especialistas, solo los acuerdos de patrocinio pueden aportar alrededor de 3 millones de euros, consolidando a La Velada como uno de los eventos con mayor inversión publicitaria dentro del ecosistema del streaming.

La venta de entradas



El espectáculo también genera una importante cantidad de ingresos a través de la venta de entradas. Las ediciones recientes se han celebrado en grandes estadios españoles con capacidades cercanas a las 80.000 personas, lo que convierte al evento en una experiencia presencial comparable a giras mundiales de artistas internacionales o finales deportivas.

La sede de la sexta edición será el Estadio de La Cartuja de Sevilla, un recinto que ha albergado presentaciones de artistas de la talla de David Bisbal, entre otros. Por parte de la organización, la cartelera revelada en su portal web mostró los nueve rangos de precios disponibles para las entradas previo a su sold out.

La oferta contaba con opciones desde los 37 hasta los 190 en zonas centrales, además de 150 por locaciones en la pista. La Cartuja

De acuerdo con distintas estimaciones, en un inicio la taquilla puede generar alrededor de 5 millones de euros dependiendo del aforo y el precio de los boletos, que varían según la ubicación dentro del estadio. Actualmente La Cartaluja cuenta con una capacidad de 70.000 espectadores

Transmisión y audiencias digitales



La retransmisión del evento en plataformas digitales es otra pieza clave del negocio. La Velada se emite principalmente a través del canal de Ibai en Twitch, donde ha llegado a reunir a millones de espectadores simultáneos y a romper récords históricos de audiencia cada año.

Gracias a las suscripciones, donaciones y publicidad generadas durante la transmisión, se calcula que el evento puede sumar alrededor de 1 millón de euros adicionales en ingresos digitales.

Un espectáculo millonario… con costos igualmente altos

Aunque las cifras de facturación pueden parecer enormes, organizar un evento de esta magnitud también implica gastos millonarios.

La producción técnica; que incluye cámaras, iluminación, realización audiovisual y personal especializado, puede superar los 5 millones de euros, a lo que se suman los cachés de artistas invitados, la logística del estadio y el pago a los participantes.

Así se veía La Cartaluja la Velada pasada. IbaiLlanos Via X

En ese contexto, el beneficio final depende de múltiples factores, desde los acuerdos comerciales hasta los impuestos y las comisiones de las plataformas. Aun así, las estimaciones coinciden en que La Velada del Año se ha consolidado como uno de los proyectos más ambiciosos del entretenimiento digital en habla hispana, demostrando que el streaming puede competir con los grandes espectáculos tradicionales.

