Rosalía habla sobre Picasso y genera críticas en redes: ¿qué dijo la cantante?

La cantante española Rosalía generó un intenso debate en redes sociales tras hablar sobre Pablo Picasso y la posibilidad de separar al artista de su obra. Sus declaraciones dividieron opiniones entre quienes apoyan su postura y quienes cuestionan la forma de abordar al pintor.

En internet hay conversaciones que pasan desapercibidas y otras que, de pronto, se convierten en discusión pública. Algo así ocurrió con un comentario de la cantante española Rosalía sobre el pintor Pablo Picasso.

Durante una charla en podcast con la escritora argentina Mariana Enríquez, la artista habló sobre su admiración por el creador del cubismo y defendió la idea de que es posible separar la obra de un artista de su vida personal. El fragmento de la conversación empezó a circular en redes sociales y, en pocas horas, reactivó una discusión cultural que lleva años abierta.

De un lado, quienes creen que el valor artístico puede existir al margen de la biografía de su autor. Del otro, quienes sostienen que la historia personal del creador también forma parte de la forma en que se interpreta su obra.

El comentario de Rosalía sobre Picasso que encendió la conversación

Durante la conversación, Rosalía explicó que Picasso está entre sus pintores favoritos. Para la cantante, su trabajo sigue siendo un símbolo de libertad creativa más de un siglo después.

Sin embargo, fue su reflexión sobre la vida personal del pintor la que desató la polémica. “Nunca me ha molestado diferenciar el artista de la obra, porque quizás ese señor yo lo hubiera conocido y no sé… a lo mejor no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero quién sabe, a lo mejor sí. O no lo sé, y no me importa. Disfruto su obra”.

Más adelante, la cantante planteó otra duda sobre cómo se juzga hoy a figuras del pasado.

“¿Hasta qué punto uno sabe si esa información es cierta o no? Entonces, a no ser que yo hubiera convivido realmente con esa persona y hubiera tenido una experiencia real de esa persona, ¿quién soy yo para juzgar?”

Las frases provocaron reacciones encontradas en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron su postura, mientras que otros recordaron que muchas de las críticas hacia Picasso provienen de testimonios directos de mujeres que estuvieron cerca de él.

Picasso: un artista con una biografía incómoda

Hablar de Pablo Picasso es hablar de una de las figuras más influyentes del arte del siglo XX. El artista español revolucionó la pintura moderna y fue uno de los fundadores del cubismo, un movimiento que transformó la manera de representar la realidad.

Pero su legado artístico convive con una biografía que ha sido cada vez más cuestionada.

En los últimos años, historiadores, museos y críticos han revisado con mayor atención la forma en que el pintor se relacionó con varias de sus parejas, muchas de ellas artistas o musas que quedaron opacadas por la figura dominante del pintor.

Relaciones marcadas por desigualdad y conflictos

Entre las historias más citadas aparece la de la fotógrafa y artista Dora Maar, quien mantuvo una relación con Picasso durante la década de 1930. Diversos testimonios describen un vínculo emocionalmente complejo que terminó afectando profundamente la estabilidad psicológica de Maar.

Otra de las mujeres que habló públicamente sobre su experiencia fue la pintora y escritora Françoise Gilot, quien convivió con el artista durante casi diez años. En sus memorias relató episodios de manipulación emocional, control y conflictos dentro de la relación.

Además, una frase atribuida al propio Picasso suele citarse para ilustrar su forma de ver a las mujeres. El pintor dijo alguna vez que para él solo existían dos tipos: “diosas o felpudos”, una afirmación que hoy se analiza con una mirada crítica dentro de la historia del arte.

Un debate que vuelve cada cierto tiempo

Las declaraciones de Rosalía reactivaron una discusión que el mundo cultural lleva tiempo intentando abordar: cómo valorar la obra de artistas influyentes sin ignorar los aspectos problemáticos de su vida personal.

En los últimos años, varias exposiciones dedicadas a Picasso han incluido información sobre las críticas a su comportamiento y las experiencias de mujeres que formaron parte de su entorno.

