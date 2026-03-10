Ecuador renegocia bloques petroleros con inversión de $119 millones para producir más

El acuerdo entre el Gobierno y la empresa Orion Energy incluye nuevas inversiones para aumentar la producción de crudo

El Gobierno ecuatoriano firmó la renegociación de los contratos de los bloques petroleros 52 y 54, ubicados en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, que contempla inversiones superiores a $119 millones para incrementar la producción de crudo en estos campos, informó este 10 de marzo de 2026 el Ministerio de Ambiente y Energía.

La modificación contractual fue suscrita entre el Ministerio de Ambiente y Energía y la empresa Orion Energy Ecuador, operadora de ambos bloques. “Creemos firmemente que el país puede avanzar cuando existe confianza, reglas claras y visión de futuro. Seguimos trabajando para que nuestros recursos generen bienestar, inversión y oportunidades para todos los ecuatorianos”, destacó la titular de esta cartera de Estado, Inés Manzano.

Como parte del acuerdo, los contratos se extienden por 10 años adicionales e incluyen nuevos planes de inversión orientados a mejorar la recuperación de reservas y ampliar la actividad exploratoria. Actualmente, los bloques 52 y 54 producen alrededor de 5.200 barriles diarios.

Inversiones y nuevos pozos petroleros en Ecuador

El contrato modificatorio del bloque 52 prevé inversiones por más de $49,6 millones durante los primeros seis años. Estos recursos se destinarán a la perforación de cuatro nuevos pozos de desarrollo y a dos actividades de reacondicionamiento, con lo cual se estima una producción acumulada adicional de 6,08 millones de barriles.

En el caso del bloque 54, el acuerdo contempla inversiones por aproximadamente $70,24 millones entre 2026 y 2032. El plan incluye la perforación de nuevos pozos que permitirían incrementar la producción acumulada en cerca de 9,74 millones de barriles hasta 2042.

¿Qué beneficios tiene Ecuador con la renegociación de contratos?

Según las estimaciones presentadas en el proceso de renegociación, el Estado ecuatoriano podría percibir más de $442 millones durante el período extendido de los contratos, lo que reforzaría el aporte del sector petrolero a la economía ecuatoriana.

El Ministerio de Ambiente y Energía sostiene que estas inversiones contribuirán a fortalecer la producción petrolera, generar empleo y dinamizar la economía en las zonas de influencia de los proyectos.

Por su parte, Orion Energy señaló que la renegociación del contrato, inicio en marzo de 2023, permitirá asegurar la continuidad de las operaciones y el desarrollo de nuevas actividades en estos campos amazónicos. “Creemos en Ecuador. Esta extensión contractual no solo asegura continuidad operativa, sino que impulsa inversión, producción, empleo y mayores ingresos para el Estado. Es una apuesta de largo plazo por el desarrollo energético del país”, señaló Diego Díaz, country Director de Orion Energy Ecuador.

Las privadas aportan el 20,7 % a la producción petrolera nacional

La producción petrolera de Ecuador alcanzó 458.528,18 barriles por día (bppd) al 9 de marzo de 2026, según datos de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.

De ese total, la empresa pública Petroecuador aportó 363.243,89 barriles diarios, mientras que las compañías privadas produjeron 95.284,29 barriles por día.

La mayor parte de la extracción de crudo del país (79,2 %) continúa en manos de la empresa estatal, que concentra cerca de cuatro quintas partes de la producción nacional, mientras que el resto (20,2 %) corresponde a los bloques operados por empresas privadas.

Esta renegociación de contrato proyecta la incorporación de 15,82 millones de barriles acumulados de petróleo en la producción nacional, en total hasta 2042:



✅ Bloque 52: 6,08 millones de barriles.

✅ Bloque 54: 9,74 millones de barriles.



