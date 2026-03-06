Crudo WTI sube a $ 92, su precio más alto desde 2022: ¿cómo impacta a Ecuador?

El barril del crudo WTI supera los $92, según reportes de tiempo real. Para Ecuador el incremento tiene doble efecto

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para el crudo ecuatoriano, alcanzó este 6 de marzo de 2026 su precio más alto desde 2022. Según reportes de tiempo real, el barril de esta materia prima se disparó en un 13,7 % impulsado por el conflicto en Oriente Medio.

Así, hasta las 13:30 el crudo de WTI llegó a cotizar por encima de los $92 por barril por primera vez desde octubre de 2022, detalla la Agencia EFE. Este precio, sin embargo, aún no es definitivo, este valor se conocerá al cierre de esta jornada.

El escenario actual responde a que debido al conflicto en Irán, grandes productores de crudo han suspendido su operación petrolera total o parcialmente. Este es el caso de Kuwait, Irak y otros, menciona Nelson Baldeón, consultor energético.

“Los bombardeos han sido muy fuertes, que Kuwait tuvo que cerrar su operación y eso no se ha tomado en cuenta”, refiere Baldeón.

Los mayores productores de crudo de la OPEP están en Medio Oriente

Entre los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), los mayores productores de crudo son Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Kuwait.

Estas economías concentran una parte importante de la oferta petrolera del bloque y cuentan con algunas de las mayores reservas del mundo, por lo que sus decisiones sobre niveles de producción influyen de forma directa en la disponibilidad de crudo en el mercado internacional y en la evolución de los precios.

Por esta razón, una menor producción de esta materia prima en Medio Oriente causa nerviosismo en el mercado internacional y así se elevan los precios.

El impacto del alza del WTI para Ecuador

Para Ecuador, la mejora en el precio del WTI, que sirve de referencia para fijar el valor de esta materia primas, más un castigo, tiene un doble efecto. Así, por un lado permite una mejora en los ingresos por las exportaciones de este producto, pero a la vez demanda de un mayor gasto por la dependencia de la importación de derivados.

En el primer caso, el alza del precio del WTI permite que el monto del crudo ecuatoriano supere al establecido en el Presupuesto General del Estado de 2026 ($53,50).

Según el último informe de Cotización del WTI del 26 de febrero de 2026, elaborado por la empresa pública Petroecuador, el precio estimado del crudo ecuatoriano ascendía a $57,35 el barril, que representa $3,85 más que el monto establecido en el Presupuesto General.

Al contar con recursos extras por la venta de crudo, se beneficia el Fisco porque cada dólar extra representa entre $105 millones y $110 millones adicionales, para el presupuesto. Esto monto equivale al número de barriles que Ecuador proyecta exportar en 2026.

Los desafíos que tiene Ecuador con un precio alto del WTI

La producción de crudo en Ecuador, sin embargo, se encuentra contraída. El país, actualmente, produce 464.403.61 barriles por día, según el reporte de este 5 de marzo de 2026 de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

Aparte, un incremento en el precio del WTI tiene también una relación directa con los precios de los combustibles. Así ante un mayor costo de esta materia prima, Oswaldo Erazo, analista petrolero, señala que el precio de las gasolinas y diésel tendrá un posible aumento, si se mantiene esta tendencia de precios altos del WTI.

Este incremento ocurre porque el barril de derivados -que se obtiene del crudo- es más caro que la materia prima. A esto se suma que el principal complejo de refinador de Ecuador, la Refinería Esmeraldas, está en emergencia tras el incendio del 1 de marzo de 2026. Es decir, la producción nacional de gasolinas, diésel y otros productos también se redujo, lo que obliga a aumentar estas importaciones.

Actualmente, el galón de gasolina extra y ecopaís se comercializa en $2,76. El diésel prémium está en $2,70. Mientras tanto, el precio de la súper es $3,19 por galón. Estos valores se mantendrán hasta el próximo 11 de marzo de de 2026.

