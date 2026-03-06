Caso Triple A: listo el nuevo tribunal para juzgar a Aquiles Álvarez

Aunque hubo pedido de nulidad, la audiencia está programada para el 7 de marzo, a las 08:30

El tribunal que juzgará el caso Triple A, en el que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras 21 personas enfrentan cargos por presunto comercio ilegal de combustible, quedó conformado con tres nuevos jueces tras la excusa de dos magistrados que integraban originalmente el tribunal. Este sábado 7 y domingo 8 de marzo, el Tribunal tiene previsto comenzar la audiencia de juzgamiento, que se desarrollará de 08:30 a 13:00 en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

Según una providencia emitida el 6 de marzo de 2026 dentro de la causa penal No. 17U05-2024-00186, el tribunal quedó integrado por Jorge Sánchez Pico, en calidad de juez ponente; Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata.

La reconfiguración se produjo luego de que los jueces Christian Fierro y Carlos Serrano presentaran excusas para continuar conociendo el proceso. Ambas fueron aceptadas el 28 de febrero de 2026, lo que obligó a realizar nuevos sorteos para completar el tribunal. De esta forma, Sánchez Pico fue designado mediante sorteo del 2 de marzo, mientras que Soria Carpio fue incorporada tras un nuevo sorteo realizado el 5 de marzo.

El tribunal también negó un pedido de nulidad presentado por la defensa de Álvarez, que solicitaba invalidar la conformación del tribunal desde el 2 de marzo pasado. Los jueces concluyeron que la recomposición se realizó siguiendo el debido proceso.

Dos actas de sorteo que son analizadas

En el mismo proceso, la defensa de dos procesadas solicitó que se investigue por qué en el sistema informático de la Función Judicial constan dos actas de sorteo con integraciones distintas del tribunal.

Ante ese requerimiento, los jueces dispusieron que la Secretaría oficie a la Dirección de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura para que remita un informe técnico que explique la existencia de ambas actas en el sistema.

Por otra parte, el tribunal señaló que un pedido relacionado con la excusa de la jueza Consuelo Marcella Tapia Guerrón ya no tiene objeto. La magistrada había actuado únicamente como reemplazo temporal durante un permiso administrativo de uno de los jueces del tribunal, por lo que actualmente no tiene competencia dentro del proceso.

Uno de los procesados había pedido la excusa de la jueza por “amistad íntima”, ya que en redes sociales se difundieron fotos donde aparecen la fiscal Ruth Amoroso y la jueza.

Tras confirmarse la integración del tribunal, los jueces ratificaron varias fechas para la continuación de la audiencia de juicio, que se realizará de forma presencial en el auditorio del Complejo Judicial Norte, en Quito.

A esta audiencia debe presentarse Aquiles Álvarez, quien está preso por el caso Goleada en la cárcel de Cotopaxi y César Emilio Ibáñez, quien tiene prisión preventiva en la cárcel de Turi, en Azuay.

Sanción

La comercialización ilegal de productos hidrocarburíferos tiene penas que van desde seis meses hasta cinco años de cárcel, de acuerdo a la escala o cantidad de galones.

