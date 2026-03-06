Más allá del caso Goleada: ¿En qué están los otros procesos contra Aquiles Álvarez?

El alcalde de Guayaquil está detenido desde el 10 de febrero de 2026 por las investigaciones de Fiscalía en el caso Goleada

En el Complejo Judicial Norte, en Quito, se han dado manifestaciones a favor de la liberación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, enfrenta dos procesos judiciales: los casos Triple A y Goleada. Por éste último fue detenido el 10 de febrero de 2026 para investigaciones.

En el caso Goleada se investigan supuestos delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. Por este caso ya hubo allanamientos el 8 de octubre de 2025.

Por este proceso, Álvarez está detenido en la cárcel de Latacunga. El pasado 2 de marzo estaba prevista una audiencia de apelación a la prisión preventiva, pero se difirió porque el fiscal Dennis Villavicencio Barrazueta no asistió y argumentó que no alcanzó a volver de Brasil.

Se estableció como nueva fecha para la audiencia este jueves 5 de marzo, pero el tribunal que debía conocer la causa fue reconfigurado -el martes 3- luego de que la jueza Silvana Lorena Velasco Velasco y el juez Byron Leonardo Uzcátegui Arregui fueran designados por el Consejo de la Judicatura para viajar a un evento en Panamá.

Con estos cambios, aún no existe una fecha definida para la audiencia, que podría ser clave para definir si se mantiene la prisión preventiva o si habrá medidas cautelares menos restrictivas.

Jueces separados del caso Triple A

En el caso Triple A se investigan posibles delitos relacionados con el mercado ilícito de hidrocarburos.

Por este proceso, Álvarez portaba grillete electrónico y debía presentarse periódicamente ante el juez. En las audiencias se definirá si va a juicio.

Ramiro García, abogado del alcalde, ha dicho que el caso Goleada es una tercera investigación basada en los mismos hechos que ya fueron analizados en el proceso Triple A.

Los jueces Christian Fierro y Carlos Serrano fueron separados, el 2 de marzo anterior, del caso Triple A. El Consejo de la Judicatura deberá sortear a sus reemplazos.

