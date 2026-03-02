Caso Goleada: Fiscalía dice que video de audiencia está “descontextualizado”

En los últimos días se viralizó un video con declaraciones de funcionarios del Ministerio Público durante la audiencia

La fuerza pública custodió el Complejo Judicial Norte de Quito, la mañana de este lunes 2 de marzo.

Un video ha generado controversia en los últimos días. El clip muestra una conversación durante la audiencia de formulación de cargos del caso Goleada, en el que intervienen funcionarios de la Fiscalía General del Estado.

En un momento del clip, de 13 segundos de duración y publicado por el portal digital La Defensa, uno de los funcionarios señala: "así fuera que no hay caso, el juez no tiene la potestad de decir: no hay caso". El hecho ocurrió durante un tramo de la diligencia, realizada el 11 de febrero.

La noche de este lunes 2 de marzo, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado rechazando la circulación de un "video descontextualizado" sobre la audiencia de formulación de cargos del caso Goleada, en el que se investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras 10 personas, por presunta delincuencia organizada, ligada al lavado de activos y defraudación tributaria.

El alcalde guayaquileño actualmente cumple con la prisión preventiva en la cárcel de Latacunga, mientras que sus hermanos, Xavier y Antonio, junto a otros dos procesados, están recluidos en Turi, provincia de Azuay.

"Ante la circulación de un video descontextualizado del caso Goleada, la Fiscalía General del Estado informa que la audiencia de formulación de cargos inició pasada la medianoche del 11 de febrero de 2026 y se extendió por más 12 horas continuas", indicó el Ministerio Público en un clip.

Y añadió: "El fragmento difundido, de apenas 13 segundos, es un extracto aislado que no refleja la diligencia". Indicó además que la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado es la responsable de custodiar los registros de las audiencias.

El Ministerio Público finalizó el clip señalando: "una audiencia de 12 horas no se resume en 13 segundos", intercalando imágenes de la diligencia.

#COMUNICADO | #FiscalíaEc rechaza la circulación de un video descontextualizado sobre la audiencia de formulación de cargos del #CasoGoleada y exhorta a la ciudadanía a verificar la información antes de difundirla.



Detalles ⬇️ pic.twitter.com/IokwgsdjTb — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 3, 2026

Audiencia de apelación de prisión preventiva contra Aquiles Álvarez fue suspendida

El Tribunal de Apelación de la Sala Anticorrupción de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha convocó para el jueves 5 de marzo de 2026, a las 14:00, la audiencia en la que se evaluará la prisión preventiva dictada contra Aquiles Álvarez dentro del caso Goleada.

En esta diligencia se revisará la medida cautelar que le fue impuesta el 11 de febrero, tras ser detenido horas antes en el interior de su vivienda por parte de agentes fiscales y de la Policía Nacional.

La audiencia estaba prevista para este lunes 2 de marzo; sin embargo, no se llevó a cabo debido a la inasistencia de la Fiscalía, lo que obligó a fijar una nueva fecha.

Los abogados de los procesados cuestionaron la ausencia del representante del Ministerio Público y sostuvieron que el proceso tendría un trasfondo político.

