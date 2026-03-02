Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Independiente del Valle, Aron Rodríguez
Aron Rodríguez marcó los dos goles que le dieron a IDV la victoria ante el Manta.Cortesía

Tabla de posiciones LigaPro 2026 tras la victoria de Independiente del Valle al Manta

Los dirigidos por Joaquín Papa se tomaron el Jocay y, tras la fecha 2, ya lideran la clasificación del campeonato ecuatoriano

La tabla de posiciones de la LigaPro 2026 tuvo un movimiento clave tras la victoria de Independiente del Valle por 2-0 sobre Manta en el estadio Jocay. El cuadro rayado es el único líder con puntaje ideal luego de disputarse la fecha 2 del campeonato ecuatoriano.

(Le puede interesar: Johan García al quirófano: El tiempo que Barcelona SC perderá al volante de 17 años)

Justin Lerma, Jean Arroyo Vernaza y Aarón Rodríguez fueron determinantes desde el banco de suplentes. La fórmula que aplicó el técnico uruguayo Joaquín Papa cambió el trámite del compromiso y le permitió a IDV resolver un partido que se había tornado complejo en territorio manabita.

El compromiso se destrabó con una jugada repetida: conducción de Lerma, desborde de Arroyo Vernaza por derecha y centro atrás para que Rodríguez definiera. Así llegaron los goles a los minutos 80 y 88, acciones que marcaron la diferencia en la jornada.

Aron Rodríguez
Aron Rodríguez fue la figura del compromiso en Manta.Cortesía

Tabla de posiciones de la LigaPro 2026

Con este resultado, Independiente del Valle suma seis puntos en dos partidos y lidera la tabla de posiciones de la LigaPro 2026. El vigente campeón ratifica su candidatura al bicampeonato y vuelve a demostrar profundidad de plantilla y jerarquía en momentos decisivos.

Por su parte, el equipo dirigido por Javier Carbajal permanece en la penúltima casilla sin unidades. Manta aún no logra sumar en el torneo y deberá corregir errores defensivos si quiere salir del fondo en las próximas fechas.

Resultados de la fecha 2 de LigaPro 2026

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Tabla de posiciones LigaPro 2026 tras la victoria de Independiente del Valle al Manta

  2. Viceministerio aclara que fallo de Procuraduría fue para el COE y no para la FEF

  3. Caso Goleada: Fiscalía dice que video de audiencia está “descontextualizado”

  4. Vivienda en La Unión colapsa durante visita humanitaria de Rovira y Gellibert

  5. Sin acuerdos terminó la reunión entre gremios del Carchi y el Gobierno

LO MÁS VISTO

  1. Toque de queda en cuatro provincias: Noboa lanza segunda fase de seguridad

  2. Toque de queda en Ecuador: las provincias con restricciones desde el 15 de marzo

  3. Caso Goleada: Fiscalía no comparece y Tribunal declara fallida la audiencia

  4. Fernando Cornejo "renuncia a todos sus cargos" en el Municipio de Guayaquil

  5. Tribunal fija nueva fecha para la audiencia de apelación de Aquiles Álvarez

Te recomendamos