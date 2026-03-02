Tabla de posiciones LigaPro 2026 tras la victoria de Independiente del Valle al Manta

Los dirigidos por Joaquín Papa se tomaron el Jocay y, tras la fecha 2, ya lideran la clasificación del campeonato ecuatoriano

Aron Rodríguez marcó los dos goles que le dieron a IDV la victoria ante el Manta.

La tabla de posiciones de la LigaPro 2026 tuvo un movimiento clave tras la victoria de Independiente del Valle por 2-0 sobre Manta en el estadio Jocay. El cuadro rayado es el único líder con puntaje ideal luego de disputarse la fecha 2 del campeonato ecuatoriano.

Justin Lerma, Jean Arroyo Vernaza y Aarón Rodríguez fueron determinantes desde el banco de suplentes. La fórmula que aplicó el técnico uruguayo Joaquín Papa cambió el trámite del compromiso y le permitió a IDV resolver un partido que se había tornado complejo en territorio manabita.

El compromiso se destrabó con una jugada repetida: conducción de Lerma, desborde de Arroyo Vernaza por derecha y centro atrás para que Rodríguez definiera. Así llegaron los goles a los minutos 80 y 88, acciones que marcaron la diferencia en la jornada.

Aron Rodríguez fue la figura del compromiso en Manta. Cortesía

Tabla de posiciones de la LigaPro 2026

Con este resultado, Independiente del Valle suma seis puntos en dos partidos y lidera la tabla de posiciones de la LigaPro 2026. El vigente campeón ratifica su candidatura al bicampeonato y vuelve a demostrar profundidad de plantilla y jerarquía en momentos decisivos.

Por su parte, el equipo dirigido por Javier Carbajal permanece en la penúltima casilla sin unidades. Manta aún no logra sumar en el torneo y deberá corregir errores defensivos si quiere salir del fondo en las próximas fechas.

Resultados de la fecha 2 de LigaPro 2026

