¿Qué pasó en la audiencia de Aquiles Álvarez y por qué la Fiscalía perdió el recurso?

La Fiscalía no asistió a la audiencia de apelación en el Caso Goleada, el Tribunal declaró en abandono el recurso

Ambiente desde el Complejo Judicial Norte de Quito, donde se declaró fallida la audiencia en el Caso Goleada.

La audiencia de apelación a la prisión preventiva de Aquiles Álvarez y otros cuatro implicados en el Caso Goleada fue declarada fallida. La inasistencia de la Fiscalía General del Estado, este 2 de marzo de 2026, impidió que se instalara la diligencia en el Tribunal Anticorrupción de la Corte Provincial de Pichincha, en Quito.

A pesar de que la defensa de Álvarez había solicitado formalmente su comparecencia presencial en la sala, el procesado tuvo que seguir la diligencia vía Zoom desde el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, donde cumple la medida cautelar desde el pasado 10 de febrero.

Los puntos clave de la jornada

Ausencia fiscal

El fiscal Dennis Villavicencio no acudió a la Corte ni presentó escrito alguno para justificar su inasistencia. Tampoco compareció ningún funcionario de su despacho; únicamente se conectó vía Zoom un representante del departamento de Comunicación de la Fiscalía. Ante este escenario, el Tribunal declaró en abandono el recurso de apelación presentado por la Fiscalía. Esto implica que el Ministerio Público pierde la posibilidad de insistir en esta instancia en la prisión preventiva para los procesados que actualmente cuentan con medidas sustitutivas.

Conexión desde prisión

Aquiles Álvarez apareció en pantalla desde el centro penitenciario de Latacunga, pese a los intentos de su equipo legal por trasladarlo a Quito para ejercer su defensa de manera presencial.

Reacciones de la defensa

Carlos Soria, abogado de Pablo Pita —también procesado—, calificó la ausencia de la Fiscalía como una muestra del “tinte político” del caso. Soria sostuvo que, tras el abandono del recurso, la Fiscalía ya no podrá solicitar la prisión preventiva para su defendido en esta etapa procesal y cuestionó la falta de justificación por parte del ente acusador.

Acciones administrativas

El Tribunal dispuso que se oficie al Consejo de la Judicatura para que inicie un sumario administrativo contra el fiscal Villavicencio. En caso de no presentar una justificación válida, el funcionario podría enfrentar sanciones disciplinarias.

Estado actual

La audiencia se disolvió sin que se revisaran las medidas cautelares. Aquiles Álvarez continuará en prisión preventiva y se espera que en los próximos días se fije una nueva fecha para analizar la legalidad y proporcionalidad de la medida.

Los cargos en el Caso Goleada

El Caso Goleada es una investigación impulsada por la Fiscalía General del Estado por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. La hipótesis fiscal se sustenta en un supuesto comercio ilegal de diésel subsidiado.

Por su parte, la defensa de Aquiles Álvarez sostiene que no se configura un delito penal, ya que —según argumenta— sus empresas no vendían a consumidores finales, sino a estaciones de servicio con propietarios independientes. Además, afirma que la comercialización de diésel naviero no constituye una operación ilegal y ha reiterado que se trata de un caso con motivaciones políticas, en el contexto de la confrontación pública entre Álvarez y el gobierno del presidente Daniel Noboa.

