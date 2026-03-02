Correísmo activa a los GAD afines para demandas contra Ley reformatoria al Cootad

La prefecta Paola Pabón y el alcalde de Quito Pabel Muñoz anunciaron que irán a la Corte Constitucional.

El correísmo apuesta por acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley reformatoria al Código de Organización Territorial (Cootad), más conocida como la Ley de los GAD. La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, anunció que alcaldías y prefecturas afines al movimiento recurrirán a la Corte Constitucional.

“Ya hemos presentado la demanda de inconstitucionalidad de las reformas al Cootad que harían un daño irreversible en la política local de los gobiernos que son la primera línea de atención ciudadana frente a la ausencia del Gobierno central”, señaló Rivadeneira en su espacio semanal de anuncios.

La Ley de los GAD fue aprobada por la Asamblea Nacional el 19 de febrero de 2026 y sancionada por el presidente Daniel Noboa. El proyecto fue tramitado con carácter económico urgente y pasó el filtro del Legislativo con el mínimo de votos requeridos: 77.

La normativa establece una regla fiscal que obliga a municipios y prefecturas a destinar el 70% de sus recursos a gastos de inversión. El 30% restante podrá utilizarse para gasto corriente, como el pago de salarios.

El artículo 271 de la Constitución dispone que los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos el 15% de los ingresos permanentes y de un monto no inferior al 5% de los no permanentes del Estado central. En la práctica, la aplicación de esta disposición implicaría que las transferencias se reduzcan al mínimo constitucional.

¿Qué hará la Revolución Ciudadana?

Rivadeneira anticipó que las demandas de inconstitucionalidad serán presentadas por las alcaldías y prefecturas bajo control del movimiento. “El martes (3 de marzo), miércoles (4 de marzo) y jueves (5 de marzo) habrá movilizaciones por parte de las prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales”, dijo la presidenta del movimiento correísta.

En el caso del Municipio de Quito, el alcalde Pabel Muñoz adelantó que acudirá a la Corte Constitucional el miércoles 4 de marzo de 2026. Asimismo, la Prefectura de Pichincha confirmó que presentará la acción el martes 3 de marzo de 2026.

El oficialismo en la Asamblea aprobó con el mínimo de votos necesario la Ley de los GAD. Cortesía: Asamblea/ Flickr

Las acciones del correísmo se sumarían a otras seis demandas que ya se encuentran en trámite en la Corte. La más reciente fue presentada por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y, tras el sorteo correspondiente, recayó en el juez constitucional Jorge Benavides.

