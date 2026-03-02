Dos vías del Chocó Andino están cerradas por lluvias en Pichincha

La Prefectura informó que el paso se suspendió en las vías de ingreso a Yunguilla y la ruta El Porvenir - El Chontal

Esta es la segunda vez en menos de una semana que ocurre un derrumbe en la vía hacia Pacto, en el noroccidente de Quito.

La Prefectura de Pichincha informó este 2 de marzo de 2026 que la vía de ingreso a la comunidad de Yunguilla, en la parroquia de Calacalí, y la ruta El Porvenir - El Chontal, en Gualea, se cerraron el lunes, debido a las intensas lluvias que se registran en esa zona del Chocó Andino, al noroccidente de Quito.

El Gobierno provincial señaló que en la entrada a Yunguilla ocurrió un derrumbe, mientras que la circulación vehicular se suspendió en la otra vía por la pérdida de la calzada para que transiten los vehículos. La maquinaria de la Prefectura se desplazó a la zona para remover los escombros.

La afectación de la vía de Pacto es el segundo incidente de este tipo que se registra en una semana. El pasado martes otro deslizamiento provocó el cierre en ese tramo, así como en las vías Santa Teresita y la ruta San Luis - Gualea.

La Prefectura no reportó personas afectadas por el derrumbe de este lunes ni daños a vehículos o infraestructuras. Sin embargo, recomendó circular con precaución y planificar el viaje hacia esas zonas del noroccidente de la ciudad.

#Atención | Debido a las intensas lluvias se registran emergencias viales en dos puntos de la provincia:



🔴 Vía de ingreso a Yunguilla: cerrada por deslizamiento de tierra.

🔴 Vía El Porvenir – El Chontal: cerrada por pérdida de calzada.



🚜 Con nuestro personal y maquinaria… pic.twitter.com/4spLOyIFWD — Prefectura de Pichincha (@PichinchaGob) March 2, 2026

Sigue cerrada la antigua vía a Nayón: estas son las rutas alternas Leer más

Esta es la previsión del clima del Inamhi

Los percances viales ocurren en momentos en los que existen lluvias intensas que han provocado incidentes en esa zona del noroccidente de la urbe. El temporal se mantendrá en la zona, según indicó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) en su pronóstico del clima previsto hasta este martes 2 de marzo de 2026.

De acuerdo con la estimación del tiempo, las fuertes lluvias se presentarán en el Chocó Andino, así como en los tres cantones de Pichincha que limitan con la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas:

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!