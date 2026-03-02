Sigue cerrada la antigua vía a Nayón: estas son las rutas alternas

El deslizamiento en la antigua vía a Nayón se produjo por la falla estructural de la protección del talud

Los trabajos de mitigación por el deslizamiento de un talud en la antigua vía a Nayón continúan este 2 de marzo de 2026, mientras la circulación vehicular permanece suspendida en este importante tramo del nororiente de Quito.

La emergencia se registró la noche del 27 de febrero, a la altura del sector de la UDLA. Según informó el Municipio, el deslizamiento se produjo por la falla estructural de la protección del talud, una pantalla de hormigón instalada en 2019 en la parte alta, que resultó afectada por filtraciones de agua tras las intensas lluvias en la ciudad.

La acumulación de agua debilitó progresivamente la estructura hasta provocar su colapso, generando la caída de material y obligando al cierre inmediato de la arteria por razones de seguridad.

¿Cuáles son las rutas alternas?

El tramo cerrado comprende desde el redondel de la antigua vía a Nayón hasta el Puente de Santa Ana.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas como la avenida Simón Bolívar, avenida De las Azucenas, avenida De los Granados, avenida Eloy Alfaro, avenida De las Palmeras, así como la avenida Oswaldo Guayasamín y la avenida Ruta Viva.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se encuentra en el sector gestionando la movilidad y orientando a los conductores para evitar congestionamientos.

Trabajos de mitigación en la zona

En el sitio se ejecutan labores de mitigación que incluyen el derrocamiento de material inestable, el perfilado del talud, el retiro de escombros y vegetación, además de la colocación de medidas de protección provisionales para reducir riesgos adicionales.

De manera paralela, según el Municipio, avanzan los estudios técnicos que permitirán definir una solución definitiva para la estabilización del talud. Hasta el momento, las autoridades no han informado una fecha estimada para la reapertura de la vía.

