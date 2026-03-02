100 litros de alcohol sin registro sanitario fueron desechados en Quito

En un macrooperativos se revisó licorerías y centros de tolerancia

Un total de 100 litros de alcohol sin registro sanitario fueron retirados y desechados durante un macrooperativo interinstitucional ejecutado el fin de semana del 28 de febrero de 2026 en Quito, como parte de las acciones de control para reforzar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente.

El despliegue contó con la participación de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el Cuerpo de Agentes de Control, la Policía Nacional, la Intendencia de Pichincha y la Secretaría de Seguridad.

Durante la intervención se inspeccionaron varias licorerías. En uno de los locales, las autoridades detectaron más de 100 litros de alcohol que no contaban con registro sanitario, lo que motivó el inicio de un acto administrativo sancionatorio por parte de la AMC.

El producto fue retirado para evitar su comercialización y posible afectación a la salud de los consumidores.

Como parte de las acciones complementarias, personas que consumían bebidas alcohólicas en el espacio público fueron retiradas, en aplicación de las ordenanzas municipales vigentes.

Centros de tolerancia clausurados

En el mismo operativo, la AMC clausuró un centro de tolerancia por mantener caducada la Licencia Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) y emitió dos actos de inicio adicionales por presuntas infracciones.

Por su parte, la Intendencia de Pichincha dispuso la clausura de otro establecimiento del mismo tipo tras constatar la presencia de menores de edad y personas indocumentadas en su interior.

Las autoridades informaron además que, durante el patrullaje CAMEX, se encontró un arma de fuego tipo revólver. En total, se retuvieron tres armas blancas, los 100 litros de alcohol sin registro sanitario y 30 cajetillas de cigarrillos de contrabando.

En el ámbito de tránsito, la AMT emitió 15 citaciones por diferentes infracciones; mientras que la Policía Nacional detuvo a una persona que registraba una boleta de apremio vigente.

Las instituciones participantes señalaron que este tipo de operativos continurán de manera coordinada, con el objetivo de fortalecer el control del espacio público, garantizar la seguridad ciudadana y prevenir riesgos para la salud derivados de la comercialización de productos sin los debidos permisos.

