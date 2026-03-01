Quito: Preocupa la alta rotación de policías en Tumbaco

Tumbaco. En las ocho parroquias de ese valle hay la percepción que los cambios son frecuentes. La inseguridad ha incrementado, dicen vecinos.

El incremento de la inseguridad no es lo único que preocupa a los habitantes del valle de Tumbaco. A la frecuencia de robos a negocios, personas y autopartes, se suma lo que consideran una rotación reiterada de jefaturas y subjefaturas de la Policía, situación que, afirman, ha generado efectos adversos en la gestión de la seguridad territorial.

Le invitamos a que lea: Más de 1.000 motocicletas retenidas en Quito: las infracciones más comunes

Inseguridad en Tumbaco aumenta por robos y delitos recurrentes

La situación ha llevado a los vecinos a tomar medidas por cuenta propia. En La Primavera 1, por ejemplo, se cercaron cuatro calles tras varios episodios delictivos. Arturo Villareal recuerda que en el sector hubo un secuestro y que los robos se cometen con mayor regularidad. “Colocamos vallas metálicas para evitar que los delincuentes tengan vías de escape hacia la Ruta Viva”, explica. Sin embargo, luego de múltiples alertas, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) retiró las estructuras por no contar con autorización.

Noboa firma memorando con príncipe heredero de Abu Dabi en Quito Leer más

Gabriela Jácome señala que cada vez que llega personal nuevo a Cumbayá se rompe la continuidad de los procesos ya encaminados. Esto no ocurre por falta de capacidad de los nuevos elementos, sino porque deben iniciar desde cero cada gestión, lo que genera retrocesos en materia de seguridad.

Para Juan Francisco Aguirre, morador de Cumbayá y administrador de chats comunitarios, el problema no solo radica en la delincuencia, sino en la falta de estabilidad en el mando policial. A su criterio, la rotación constante ha debilitado los procesos de coordinación y articulación construidos entre la Policía, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parroquiales y la comunidad organizada.

“En el distrito Tumbaco no hay una cúpula formal. El que entró en diciembre ya salió e ingresó otro. No hay una directriz clara de cómo vamos a trabajar”, cuestiona. Añade que antes un comandante permanecía al menos un año en funciones, mientras que a finales de 2025 hubo cuatro cambios en apenas dos meses.

Los moradores también sostienen que los relevos implican la llegada de efectivos con nuevas visiones que no siempre se ajustan a la realidad de ese valle. “El personal llega sin conocer cómo trabajamos en comunidad. Traen planes que no necesariamente responden a nuestra dinámica”, señala Aguirre.

Opinión de líderes comunitarios sobre la falta de estabilidad policial



En enero, los frentes comunitarios enviaron un oficio formal a los GAD de Cumbayá, Puembo, Pifo y Tababela expresando su preocupación. En el documento advierten que la problemática impacta de forma transversal a las parroquias, afectando la continuidad y sostenibilidad de las estrategias de seguridad ciudadana, la comunicación directa y eficaz entre Policía y actores comunitarios, el seguimiento de compromisos y la confianza ciudadana que, aseguran, se ha visto erosionada por la incertidumbre.

Las estrategias no dependen de una persona, son institucionales. Aunque la comunidad se familiarice con un líder, los planes son medibles y estandarizados; la continuidad es la misma Santiago Greti, capitán de Policía del Distrito Tumbaco

EXPRESO consultó a la Policía sobre esa preocupación. Santiago Greti, capitán de Policía del Distrito Tumbaco, defendió la política de rotación. Explicó que los cambios obedecen a necesidades institucionales y se realizan bajo análisis técnicos. “Las estrategias no dependen de una persona, son institucionales. Aunque la comunidad se familiarice con un líder, los planes son medibles y estandarizados; la continuidad es la misma”, afirmó.

Greti reconoció que puede existir la percepción de cambios constantes porque en reuniones comunitarias no siempre asisten las mismas personas, ya sea el responsable del distrito, subjefe o jefe de operaciones, lo que genera la sensación de inestabilidad. No obstante, aseguró que los relevos son justificados y acordes a la naturaleza del servicio.

El oficial añadió que en lo que va de 2026 se ha registrado una reducción de delitos como robos en la parroquia en comparación con el año anterior. Entre los principales problemas identificados mencionó a sospechosos que, bajo la fachada de repartidores a domicilio, cometen asaltos armados a clientes de negocios.

Por ello asegura que los operativos se enfocan en controles de tránsito y verificación, en coordinación con Migración, para constatar la situación de quienes realizan entregas y que estén registrados en aplicaciones formales.

Además, la Policía ha implementado el plan de proximidad QR: letreros con códigos instalados en locales de alta concentración o con mayor índice delictivo. Los 48 policías adicionales asignados a diario realizan contacto ciudadano, registran visitas y levantan información.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.