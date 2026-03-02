Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Recuperar la década perdida

Se nos negaron acuerdos comerciales con nuestro mejor mercado, Estados Unidos y se impidió acceder a la visa europea

Para implantar el experimento socialista del siglo XXI, el correato nos aisló por una larga década dentro de una burbuja ideológica antioccidental.

Nos sometieron al monopolio del yugo bolivariano, vasallos de una “Patria Grande” colonizada por el neocomunismo castrista.

Se nos negaron acuerdos comerciales con nuestro mejor mercado, Estados Unidos y se impidió acceder a la visa europea.

Bajo la oscura sombra de imperios totalitarios, Rusia, China e Irán, correríamos la misma tragedia de despojo y represión venezolana.

Ahora debemos volver al mundo libre, abriendo nuestra economía para recuperar la década perdida.

Restauremos los tradicionales valores occidentales de prosperidad y libertad de los que pretendieron despojarnos.

Ocupemos nuestro lugar en el lado correcto de la civilización. 

Paúl Tapia Goya

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cartas de lectores | Aranceles, ¡otra cantinflada más!

  2. Cartas de lectores | El narcotráfico y sus aliados políticos

  3. Cartas de lectores | Recuperar la década perdida

  4. Cartas de lectores | ¿Noborrea o Correoboa?

  5. El Colegio de Abogados de Pichincha celebra el Día del Abogado Ecuatoriano

LO MÁS VISTO

  1. K-dramas en Netflix: Tres recomendaciones que te enamorarán en marzo de 2026

  2. Fernando Cornejo "renuncia a todos sus cargos" en el Municipio de Guayaquil

  3. Deportivo Cuenca vs Barcelona SC EN VIVO HOY: Dónde ver y minuto a minuto | LigaPro

  4. Transportistas del Carchi suspenden el paro y anuncian marcha hacia Tulcán

  5. Rechazan demanda por devolución del IVA: ¿qué vías legales quedan para jubilados?

Te recomendamos