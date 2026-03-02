Modesto Gerardo Apolo | ¿Prohibición o protección?

¿Debe o no prohibirse el uso de redes sociales a menores de 15 años? Diversos países lo han intentado restringir bajo argumentos de alta exposición a ciberacoso, suplantación de identidad, pornografía y afectaciones a la salud mental como ansiedad, adicción o comparación social constante. Desde la neuropsicología, antes de los 15 años la corteza prefrontal, encargada del control de impulsos y evaluación de riesgo, está en desarrollo. Por tanto, la prohibición absoluta presenta límites prácticos y riesgos colaterales.

La experiencia comparada muestra que si se impone una restricción total, el uso no desaparece: se desplaza a la clandestinidad con cuentas falsas sin supervisión adulta, reduciendo el acompañamiento, ampliando la brecha digital y limitando el desarrollo de competencias necesarias en la sociedad. Las redes también son espacios de aprendizaje, creatividad y alfabetización mediática. ¿Los adolescentes estarán en redes, solos o acompañados?

Más que prohibición, la evidencia sugiere regulación progresiva. Ej.: un esquema en etapas. Prohibición formal hasta los 12 años; entre 13 y 15, cuentas supervisadas con consentimiento parental verificado; y desde los 15 en adelante, autonomía gradual. Ello exige corregir un defecto estructural: la mayoría de plataformas permite registrarse con solo declarar fecha de nacimiento. Se requiere verificación de edad, consentimiento validado y protección estricta de datos.

El rol de la escuela y la familia es decisivo. Sin educación digital obligatoria, protocolos contra el cyberacoso y capacitación docente, cualquier ley será insuficiente. La escuela debe enseñar privacidad, reputación digital y mecanismos de denuncia. En el hogar el enfoque debe ser formativo: reglas claras, horarios, uso en espacios comunes y diálogo abierto.

Por último, las empresas tecnológicas deben asumir responsabilidad. Cuentas privadas por defecto para menores, bloqueo de mensajes de adultos desconocidos, desactivación de geolocalización, auditoría de algoritmos y sanciones efectivas por fallas de seguridad son medidas indispensables.