Policía frustra asalto a bus Quito–Machachi en avenida Simón Bolívar

La avenida Simón Bolívar volvió a ser escenario de la inseguridad que golpea a la capital. Esta vez, un intento de asalto a un bus de transporte interprovincial que cubría la ruta Quito-Machachi terminó con dos personas aprehendidas, tras una intervención policial inmediata que evitó víctimas y el uso de armas de fuego.

Delincuentes amedrentaron a los pasajeros

El hecho ocurrió mientras la unidad se encontraba en movimiento. Cuatro individuos habrían intentado amedrentar a los pasajeros con armas blancas y de fuego para cometer el robo. Sin embargo, dentro del bus viajaban dos policías técnicos operativos, quienes reaccionaron de forma oportuna y coordinaron el apoyo con otras unidades de la Policía Nacional del Ecuador, logrando neutralizar a dos de los sospechosos.

El coronel Germán León, comandante subrogante del Distrito Metropolitano de Quito, informó que la intervención se ejecutó sin efectuar disparos. “Fue una acción limpia. No se accionó el arma de fuego y se logró poner a buen recaudo a toda la ciudadanía que se encontraba en el bus”, señaló el oficial, al destacar la rápida respuesta policial.

Los aprehendidos son mayores de edad. Uno de ellos, de 24 años, registra antecedentes penales por robo en los años 2024 y 2025, lo que refuerza la hipótesis de que se trataría de una banda dedicada a atracos en el transporte público.

Durante el procedimiento se decomisó un arma de fuego con cuatro municiones, además de dos cuchillos que habrían sido utilizados para intimidar a los pasajeros.

¿Estrategia de seguridad?

Los otros dos implicados lograron escapar tras lanzarse del bus en plena marcha, por lo que se activaron operativos de búsqueda en el sector.

Según explicó el coronel León, esta intervención forma parte de una estrategia de seguridad desplegada en la avenida Simón Bolívar, corredor vial que atraviesa seis distritos de la capital. En la zona se mantiene presencia permanente de patrulleros y motocicletas, bajo el denominado “Horizonte Estratégico 3D”. “Hoy tenemos los primeros resultados. Esperemos que la justicia nos acompañe y estas personas puedan quedarse tras las rejas”, indicó.

Finalmente, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que formalice las denuncias, recordando que la falta de acusaciones dificulta que los detenidos permanezcan en prisión.

