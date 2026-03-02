Álvarez sobre audiencia fallida: "Difícil sostener una treta cuando no hay caso"

El alcalde de Guayaquil cuestionó la no asistencia de la Fiscalía a la audiencia en la que podía definirse su libertad

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, permanece en prisión preventiva tras fallida audiencia sobre apelación a la medida

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció sobre la fallida audiencia convocada para tratar la revocatoria de su prisión preventiva en el caso Goleada. Este lunes 2 de marzo de 2026 afirmó: “Cada día resulta más difícil sostener una treta cuando no hay caso”.

El pronunciamiento se produjo pocas horas después de que la audiencia de apelación a la prisión preventiva de Álvarez y otras cuatro personas no pudiera instalarse debido a la inasistencia de la Fiscalía General del Estado.

El fiscal Dennis Villavicencio no compareció ante el Tribunal Anticorrupción ni presentó un escrito para justificar su ausencia. Al respecto, el alcalde de Guayaquil señaló en su cuenta de X: “Hoy fue diferida la audiencia de apelación porque no acudió un fiscal. Nada más y nada menos que la audiencia en la que se podía pelear por la libertad”.

Según Álvarez, la suspensión respondió a errores atribuibles a la propia Fiscalía y que, a su juicio, no son casuales. Aseguró que los mismos “se repiten, se provocan y sirven para un solo propósito, seguir dilatando un proceso que no se sostiene”.

“Esto ya no se trata solo de lo que está pasando hoy, sino de lo que puede pasar mañana si se normaliza el abuso, la dilación y la arbitrariedad”, concluyó el burgomaestre, quien permanece en prisión preventiva en la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi.

Sin embrago, el pronunciamiento fue más allá. El alcalde de Guayaquil se refirió al fragmento de un video que circuló en redes sociales durante el último fin de semana.

“El sábado, un fiscal reconoció que no existían elementos para sostener el llamado caso Goleada. Hoy, se difiere la audiencia de apelación”, señaló Álvarez. Con base en eso dijo que en menos de 72 horas, “dos hechos contundentes dejan en evidencia la inocencia”.

¿Qué es el caso Goleada?

Álvarez fue detenido el pasado 10 de febrero. Tras dictarse la prisión preventiva en su contra, fue trasladado al Centro de Privación de Libertad de Latacunga. La defensa del alcalde de Guayaquil apeló esa decisión y este 2 de marzo se tenía prevista la audiencia.

El caso Goleada está relacionado con una investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. Según la Fiscalía, existiría un presunto esquema para desviar combustible del segmento naviero y revender diésel subsidiado a precio internacional, con un perjuicio estimado en 100 millones de dólares.

