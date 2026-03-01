Caso Goleada: Álvarez pidió asistir presencialmente a audiencia sobre su prisión

El 2 de marzo será diligencia en la que podría definirse si alcalde de Guayaquil permanece en prisión preventiva

El futuro de la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se definiría el 2 de marzo de 2026. La audiencia de apelación en el marco del caso Goleada está prevista para las 10:00 en la Corte Provincial de Pichincha.

Pedido de la defensa para la diligencia

Álvarez fue detenido el pasado 10 de febrero. Tras dictarse la prisión preventiva en su contra, fue trasladado al Centro de Privación de Libertad de Latacunga, en Cotopaxi. En ese contexto, la defensa del alcalde solicitó que se le permita asistir de manera presencial a la diligencia.

El pedido fue remitido a la Sala que conoce la solicitud de revocatoria de la medida. EXPRESO se comunicó con Ramiro García, abogado de Álvarez, quien confirmó que hasta las 19:00 de este 1 de marzo no había respuesta. Por ello, consideró que la asistencia presencial a la audiencia sería complicada.

Los escenarios que enfrenta

La diligencia prevista para este 2 de marzo es clave porque abre dos escenarios. El primero contempla que se acepte el pedido de Álvarez. En ese caso, podría regresar a la Alcaldía de Guayaquil y defenderse en libertad.

El segundo escenario supone que no se revoque la prisión preventiva y que la autoridad municipal permanezca en prisión mientras avanza el proceso. Esto podría generar tensiones al interior del Municipio de Guayaquil ante la ausencia prolongada del alcalde.

¿Qué es el caso Goleada?

Está relacionado con una investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. Según la Fiscalía, existiría un presunto esquema para desviar combustible del segmento naviero y revender diésel subsidiado a precio internacional, con un perjuicio estimado en 100 millones de dólares.

