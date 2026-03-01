Expreso
lluviass
Referencial. Se prevé lluvias de alta intensidad y tormentas en las próximas horas.CANVA

Lluvias y tormentas en Ecuador este 1 y 2 de marzo, alerta Inamhi

Guayaquil está entre las zonas afectadas por las precipitaciones. Zonas de la Sierra también sufrirán aguaceros

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia ante la presencia de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas previstas para este 1 y 2 de marzo en varias regiones del país. 

El pronóstico anticipa condiciones inestables, con mayor intensidad en la Costa durante la noche del domingo 1, así como en la madrugada y mañana del lunes 2 de marzo.

Inmahi alerta fuertes lluvias en el Ecuador

De acuerdo con el reporte oficial, en el Litoral se esperan precipitaciones con tormentas eléctricas, mientras que en la Sierra occidental y en determinados sectores de la Amazonía se registrarían lluvias de moderada a ocasionalmente fuerte intensidad.

Chimborazo.

El Chimborazo se ve desde Guayaquil: ciudadanos reportan avistamiento del volcán

Leer más

El Inamhi alertó que estos eventos podrían provocar acumulación de agua en viviendas, establecimientos comerciales y vías propensas a anegamientos, especialmente en áreas urbanas donde los sistemas de drenaje presentan fallas o mantenimiento insuficiente. La entidad subraya que este escenario incrementa el riesgo de afectaciones en zonas vulnerables.

Entre las provincias bajo mayor monitoreo constan Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas y El Oro, donde ya se han reportado impactos asociados al temporal. 

En la región Interandina, el organismo prevé precipitaciones relevantes en sectores próximos a la cordillera occidental, con mayor incidencia en el occidente de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja.

Por su parte, Segura EP anunció que el COE Cantonal está activo y la línea 181 disponible para cualquier requerimiento.

