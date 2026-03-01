El Chimborazo se ve desde Guayaquil: ciudadanos reportan avistamiento del volcán

Decenas de usuarios en redes sociales publicaron fotografías de este particular suceso

El inicio de la jornada de este domingo 1 de marzo dejó una postal poco común para los habitantes de Guayaquil y sus alrededores. El volcán Chimborazo se dejó ver desde Guayaquil.

Ciudadanos reportaron avistamiento del Chimborazo desde varias zonas de Guayaquil

A primera hora del día, ciudadanos aseguraron haber distinguido con claridad la silueta del volcán Chimborazo desde varios puntos de la provincia del Guayas, un fenómeno que no ocurre con frecuencia.

Lluvias en Guayaquil: relámpagos, truenos y fuertes aguaceros en inicio de marzo Leer más

Fotografías y grabaciones comenzaron a circular en redes sociales mostrando el perfil definido del nevado sobre el horizonte.

Los reportes provinieron principalmente del norte de la ciudad y de zonas como La Aurora y La Puntilla, jurisdicciones de Daule y Samborondón, respectivamente.

Conductores que transitaban alrededor de las 08:00 por el puente que conecta Sauces 4 con La Puntilla señalaron que pudieron identificar la figura del volcán con notable claridad.

Con una altitud de 6.263 metros sobre el nivel del mar, el Chimborazo es la cumbre más elevada del Ecuador y, debido al ensanchamiento ecuatorial del planeta, el punto más próximo al espacio desde la superficie terrestre.

Esta mañana lluviosa en Guayaquil nos regala esta maravillosa vista del majestuoso volcán Chimborazo.

🎥: Guillermo Villavicencio pic.twitter.com/YKoq9rwg1k — Alejo Ruiz (@negro475) March 1, 2026

¿Cómo es posible ver el volcán Chimborazo a más de 100 kilómetros de distancia?

Aunque se encuentra en la provincia de Chimborazo, a más de 130 kilómetros en línea recta del Guayas, su imponente altura permite que, bajo determinadas circunstancias, pueda divisarse incluso desde la región Costa.

Expertos explican que este tipo de visibilidad extraordinaria requiere una combinación precisa de variables: atmósfera limpia, ausencia de nubosidad y una adecuada incidencia de la luz solar en las primeras horas del día. Cuando estos elementos coinciden, el paisaje ofrece una perspectiva excepcional que conecta visualmente la Sierra con la Costa ecuatoriana.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!