Desmantelan red de cámaras delictivas en Bolívar: 21 dispositivos ilegales retirados

Una operación ejecutada en Guaranda, provincia de Bolívar, permitió el desmantelamiento de una red de videovigilancia ilegal

Una operación ejecutada en Guaranda, provincia de Bolívar, permitió el desmantelamiento de una red de videovigilancia ilegal que habría sido utilizada por estructuras delictivas para monitorear los movimientos de las fuerzas del orden y anticipar operativos en la zona.

Según la información recopilada, las autoridades retiraron 21 cámaras instaladas sin autorización, ubicadas en puntos estratégicos que comprometían la seguridad de la población. Estos dispositivos no estaban conectados a ningún sistema oficial y, de acuerdo con las primeras indagaciones, servían para alertar el desplazamiento policial y militar, facilitando actividades ilícitas.

La intervención fue realizada por las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través del Ejército ecuatoriano, en coordinación con el ECU 911, como parte de las acciones desplegadas para retomar el control territorial y reforzar la seguridad ciudadana en áreas donde operan organizaciones delictivas.

Provincias enfrentan niveles elevados de violencia

Aunque las autoridades no han precisado a qué grupo criminal pertenecería esta infraestructura clandestina, la colocación de cámaras para vigilar a instituciones de seguridad refleja un patrón de control y contrainteligencia empleado por bandas que buscan mantener presencia y dominio en determinados sectores.

La operación se enmarca en un contexto nacional donde diferentes provincias enfrentan niveles elevados de violencia, lo que ha derivado en operativos focalizados para neutralizar estructuras y mecanismos utilizados por el crimen organizado.

Los niveles de inseguridad se disparan en varias provincias del país que se encuentran en estado de excepción desde que se decretó un conflicto armado interno en 2024. Los ciudadanos muestran preocupación por el día a día.

