Retiraron 28 cámaras de videovigilancia en dos sectores de Guayaquil: ¿por qué?

Los dispositivos fueron desinstalados durante operativos ejecutados por Policía Nacional y Fuerzas Armadas

Un total de 28 cámaras de videovigilancia clandestinas instaladas en Mapasingue y Urbanor fueron retiradas durante operativos ejecutados por personal del sistema integrado de seguridad ECU911, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Gobernación del Guayas.

Según Juan Carlos Paladines, director del ECU 911, en esos sectores se logró identificar la presencia de dispositivos de vigilancia no autorizados, los cuales habían sido instalados de manera irregular en postes del alumbrado público y otros espacios, sin ningún tipo de permiso ni control por parte de las autoridades competentes.

(Te puede interesar: Fernando Cornejo: El 73 % de alertas de Segura EP no son atendidas por el ECU911)

"Se recorrió este sector, que está aparentemente tomado por GDO (grupo de delincuencia organizada) Águilas y Tigres (Tiguerones) Fénix. Estas cámaras estaban colocadas en postes públicos, de una manera táctica, por así decirlo, para poder visualizar la entrada y salida de los operativos que se hagan por Fuerzas Armadas y Policía Nacional", expuso el funcionario.

Paladines mencionó que estos operativos se desarrollaron en cumplimiento con el Decreto Ejecutivo N° 214, que regula la instalación, uso y autorización de sistemas de videovigilancia en espacios públicos.

La Universidad de Guayaquil presenta proyectos innovadores de arquitectura Leer más

Cámaras de videovigilancia en Guayaquil: reclamo por propiedad de dispositivos

El funcionario señaló que, en el caso de que una persona reclame la propiedad de las cámaras retiradas, tiene un plazo de 30 días para que acuda a las oficinas de la Central Zonal ECU 911 Samborondón y presentar su justificación.

Paladines expresó que se han realizado operativos en diversas zonas del país como Santo Domingo, Riobamba, Ambato, Quito, Tena, Manta, Portoviejo, Babahoyo y Machala. En esas incursiones, se han retirado 250 cámaras de videovigilancia clandestinas.

Adelantó, además, que en los próximos días se intensificarán los operativos para retirar este tipo de dispositivos, los cuales operan de manera ilegal.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!