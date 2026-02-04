Fernando Cornejo: El 73 % de alertas de Segura EP no son atendidas por el ECU911

Municipio de Guayaquil denuncia bloqueos del Gobierno: emergencias sin respuesta, patrulleros mal usados y trabas del Sercop

Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, denunció en una entrevista con EXPRESO que la coordinación con el Gobierno Central es deficiente, al punto de poner en riesgo la atención ciudadana. Según la data municipal, el 73 % de los incidentes que la entidad reporta y deriva al sistema nacional no reciben trámite o la asistencia nunca llega al sitio.

Denuncias por la falta de trabajo coordinado

El funcionario detalló que, a través de las 34.000 cámaras de videovigilancia que monitorea el Municipio, los operadores de Segura EP detectan emergencias, llenan la ficha técnica y la despachan al sistema del ECU 911. Sin embargo, la respuesta estatal es nula en siete de cada diez casos.

"Nosotros nos metemos, revisamos, ingresamos al sistema de ellos, les llenamos la ficha... y vemos por la cámara que no llega la atención", sentenció Cornejo.

Monitoreo de Segura EP a las calles afectadas por la lluvia. Cortesía

El conflicto institucional escala también al parque automotor. Cornejo respondió a los cuestionamientos del Ministerio del Interior sobre la falta de apoyo logístico, calificando la postura ministerial como "desinformación".

El Municipio documentó que los vehículos entregados en comodato a la Policía Nacional no se utilizaban para patrullar las calles, sino para tareas administrativas y logísticas. "Los vehículos estaban siendo utilizados para ir a ver y dejar a los agentes... para ir a ver y dejar el rancho (comida)", denunció Cornejo.

Aunque el Ministro del Interior alegó recientemente la falta de un convenio específico para justificar los problemas de coordinación, Cornejo aseguró que esa información técnica fue entregada en marzo de 2025, hace casi un año.

"Si yo tengo un vehículo en óptimas condiciones... ¿por qué no utilizar ese para patrullar y los que no están en óptimas condiciones para la logística?", cuestionó, sugiriendo una mala administración de los recursos por parte del mando policial.

Sercop y los uniformes: ¿Traba técnica o política?

Al bloqueo operativo se suma una barrera administrativa en la compra de equipamiento. El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) dio de baja el proceso de adquisición de uniformes para el Cuerpo de Agentes de Control Municipal, exigiendo que la compra se fragmente por prendas (botas, pantalones, camisas) en lugar de adquirirse por kits integrales.

Para Segura EP, esta exigencia dilata innecesariamente la incorporación de nuevos agentes a las calles. "Es ilógico... ahora resulta que tenemos que tener varios proveedores... el de las botas es uno, el de los pantalones es otro", criticó Cornejo, puntualizando que actualmente conversan con siete.

El funcionario no dudó en atribuir estas trabas a una intencionalidad más allá de lo técnico. "Viendo el diario accionar del Sercop, realmente son tintes políticos los que están poniéndose en cada una de esas acciones", concluyó.

