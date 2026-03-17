Red de cargos en Aduanas: qué revela el caso Danubio

La audiencia de juzgamiento en el caso Danubio está prevista para el miércoles 18 de marzo de 2026

El miércoles 18 de marzo de 2026 está prevista la audiencia de juicio contra los procesados por el caso Danubio. En esa diligencia, la Fiscalía expondrá las pruebas que sustentan su acusación y por qué Sergio Peña, actual asambleísta, es una figura central en el proceso.

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El caso Danubio se relaciona con una investigación por el presunto delito de asociación ilícita. La Fiscalía sostiene que existía un grupo de personas que gestionaba cargos públicos en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). La red habría operado desde 2021 y están involucradas ocho personas.

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Las pruebas de la Fiscalía

Para sustentar la acusación en la audiencia de juzgamiento, el Ministerio Público cuenta con elementos recopilados hace cuatro años, entre ellos conversaciones telefónicas y chats de Peña. Estos registros darían cuenta de la presunta operación de la red en torno al Senae.

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Por ejemplo, consta una conversación del 15 de octubre de 2021. Según la investigación, Peña se enteró de que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador había nombrado a un nuevo director distrital, pero la administración, entonces presidida por Carola Ríos, no habría considerado el nombre que presuntamente impulsaba junto a su grupo.

En otra conversación, la Fiscalía identifica, además de Peña, a Marcos Leiva Veloz, su asesor en la Asamblea. En ese diálogo se refieren a garantías de pago por un cargo público.

Peña le dice que debe explicarles “que no es que eso cueste el puesto. Es solo una garantía”. Luego menciona el mecanismo de entrega de los fondos: “no es que van a llevar una maleta con dinero. Cuando ya estén seguros se les da la cuenta y hacen la transferencia”.

Con estos elementos, la Fiscalía buscará demostrar que se trató de una estructura organizada y no de hechos aislados. La audiencia ha sido diferida en al menos 10 ocasiones, por lo que la diligencia prevista cobra especial relevancia.

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Un asambleísta en funciones

Sergio Peña enfrenta el proceso mientras ejerce como asambleísta. Llegó al Legislativo con el auspicio de la Revolución Ciudadana. Días después de la instalación del nuevo periodo, en mayo de 2025, se apartó del correísmo en medio de un cruce de acusaciones con Rafael Correa y la excandidata presidencial Luisa González.

Tras su salida, Peña se sumó a la mayoría oficialista en las votaciones de la Asamblea. Su voto es relevante, ya que la bancada de ADN, por sí sola, cuenta con 69 legisladores y requiere apoyos adicionales para alcanzar los 77 votos necesarios para aprobar leyes.

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