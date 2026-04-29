restricción de movilidad
Toque de queda en Ecuador: quiénes pueden circular y quiénes no
El presidente Daniel Noboa dispuso el toque de queda en varias localidades de Ecuador, desde el 3 de mayo hasta el 18 de mayo
Lo que debes saber
- El toque de queda estará vigente entre el domingo 3 de mayo y el lunes 18 de mayo, en horario de 23:00 a 05:00.
- La medida rige para las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. También para los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), La Troncal (Cañar).
- Quienes sí podrán movilizarse durante el toque de queda son trabajadores de servicios de salud pública y privada, fuerza pública, entidades complementarias de seguridad y servicios de gestión de riesgos, emergencias y desastres.
Este martes 28 de abril, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso un nuevo toque de queda en varias zonas del país. Como lo había adelantado días atrás el primer mandatario, la medida estará vigente entre el domingo 3 de mayo y el lunes 18 de mayo, en horario de 23:00 a 05:00.
(Lee también: Camaroneros piden reglas claras ante nuevo toque de queda)
Toque de queda en Ecuador: ¿a qué provincia aplica?
- Guayas
- Manabí
- Santa Elena
- Los Ríos
- El Oro
- Pichincha
- Esmeraldas
- Santo Domingo de los Tsáchilas
- Sucumbíos
El toque de queda entre las 23:00 y 05:00 también aplica a los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), La Troncal (Cañar)
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Toque de queda en Ecuador: ¿quiénes podrán circular?
La restricción limita la circulación de personas en determinados horarios, pero contempla excepciones para garantizar actividades esenciales y servicios estratégicos.
Durante el horario establecido, la norma prohíbe el tránsito de ciudadanos que no estén dentro de los grupos autorizados. Esto implica que quienes incumplan la medida pueden ser sancionados por las autoridades de control, en operativos que se ejecutan de forma conjunta entre Policía y Fuerzas Armadas.
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Entre los sectores que sí pueden movilizarse se encuentran:
- Servicios de salud de la red nacional de salud pública integral y la red privada complementaria
- Fuerza pública, entidades complementarias de seguridad y servicios de gestión de riesgos, emergencias y desastres
Toque de queda en Ecuador: Estos servicios esenciales continuarán operando
El régimen de excepcionalidad durante el toque de queda establece que toda persona que circule en el horario restringido puede ser verificada por las autoridades.
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Sin embargo, estos controles no deben aplicarse de forma automática, sino considerando las particularidades de cada caso, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Es decir, se debe evaluar si existe una necesidad real o una situación de emergencia que justifique el desplazamiento.
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Además, la normativa señala que Policía Nacional, Fuerzas Armadas y agentes de tránsito deben coordinar acciones para garantizar que, dentro de estas excepciones, continúen operando servicios esenciales como:
- la administración de justicia
- los servicios públicos
- los sectores estratégicos
Por otro lado, las personas que no formen parte de estos grupos deben permanecer en sus domicilios durante el horario restringido. Actividades recreativas, reuniones sociales o desplazamientos sin justificación no están permitidos bajo esta disposición.