Camaroneros piden reglas claras ante nuevo toque de queda

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Seguridad con reglas claras: El sector camaronero respalda las medidas del Gobierno, pero insiste en que el toque de queda debe incluir excepciones operativas para no frenar la actividad exportadora.

Riesgo para productos perecibles: José Antonio Camposano advierte que repetir las restricciones sin ajustes afectaría gravemente la cadena logística, especialmente en productos que no pueden detenerse.

Medida sin detalles definidos: El toque de queda dispuesto por Daniel Noboa regirá en varias provincias, pero aún no se han precisado los controles ni las excepciones para sectores productivos.

El sector camaronero pide que el nuevo toque de queda tenga reglas claras para garantizar la seguridad sin afectar los procesos de exportación. “Respaldamos las acciones para enfrentar la delincuencia. La seguridad es una condición básica”, dijo José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura.

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Sin embargo, advirtió que “es indispensable que este nuevo toque de queda incorpore excepciones claras y operativas. No hay garantías de que estas medidas no se vuelvan recurrentes, y así no se puede planificar ni sostener la actividad productiva”, señaló en su cuenta de la red social X.

También enfatizó que las exportaciones no pueden detenerse. “El primer toque de queda ya afectó seriamente la cadena, como lo advertimos. Un segundo, en las mismas condiciones, es un impacto que el sector exportador, especialmente el que trabaja con producto perecible, simplemente no puede tolerar”.

El líder gremial pidió que las medidas de seguridad y la producción se coordinen con criterio técnico.

El toque de queda desde las 23:00

El presidente Daniel Noboa dispuso un nuevo toque de queda en varias zonas del país como parte de la estrategia de seguridad tras el reciente estado de excepción. La restricción de movilidad se aplicará entre las 23:00 y las 05:00, desde el domingo 3 hasta el lunes 18 de mayo.

La medida rige en nueve provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

También incluye a los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el alcance de los controles ni las posibles excepciones durante el horario restringido.