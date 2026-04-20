Noboa anuncia cambios en gabinete, toque de queda y alivio en tarifas eléctricas

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Noboa cambia ministros en Salud y Energía esta semana para ajustar gestión pública





Toque de queda del 3 al 18 de mayo en 9 provincias por seguridad





Gobierno anuncia alivio eléctrico hasta 180 kWh tras afectación por tormenta solar

El presidente de Daniel Noboa anunció un paquete de medidas que combina cambios en el gabinete, disposiciones en seguridad y alivios económicos en el sector eléctrico.

Las decisiones, según el pronunciamiento oficial, se implementarán durante esta semana como parte de una estrategia para “fortalecer la lucha por el país”.

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Cambios en Salud y Energía

En el área de Salud, el Ejecutivo designó al médico Jaime Bernabé Erazo como nuevo titular del Ministerio de Salud, quien asumirá el cargo de forma inmediata. En paralelo, el Gobierno confirmó modificaciones en el Ministerio de Ambiente y Energía, cuya nueva dirección entrará en funciones el 30 de abril.

Durante el periodo de transición, se prevé la ejecución de operaciones orientadas a reforzar la red eléctrica nacional, en un contexto marcado por cuestionamientos a la estabilidad del sistema energético.

El gobierno de Daniel Noboa dispuso un nuevo toque de queda.Cortesía

Toque de queda en 9 provincias

En materia de seguridad, Noboa dispuso un toque de queda entre las 23:00 y las 05:00, desde el 3 hasta el 18 de mayo. La medida se aplicará en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, además de los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

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El Ejecutivo sostiene que la decisión se basa en los resultados obtenidos por las fuerzas del orden durante el reciente estado de emergencia, aunque no se detallaron indicadores específicos sobre su impacto.

Alivio en planillas eléctricas

Como parte de las medidas económicas, el Gobierno anunció un alivio en las facturas de electricidad para los hogares ubicados en zonas afectadas por una tormenta solar. El beneficio cubrirá consumos de hasta 180 kilovatios hora (kWh) por vivienda.

Según el pronunciamiento, esta compensación implicará una inversión estatal de carácter multimillonario, en un intento por mitigar el impacto en las economías familiares.