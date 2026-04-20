Toque de queda en Ecuador: Daniel Noboa decreta la medida en 9 provincias

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Noboa decreta toque de queda del 3 al 18 de mayo en 9 provincias por seguridad



Restricción rige 23:00-05:00 en Guayas, Esmeraldas y otras zonas por violencia



Gobierno aplica medida tras estado de excepción, sin detallar resultados oficiales

El presidente de Daniel Noboa dispuso un nuevo toque de queda en varias zonas del país como parte de la estrategia de seguridad tras el reciente estado de excepción. La restricción de movilidad se aplicará entre las 23:00 y las 05:00, desde el domingo 3 hasta el lunes 18 de mayo.

Te puede interesar | Toque de queda Ecuador: ¿fue clave o estrategia oculta? Giancarlo Loffredo responde

Provincias con toque de queda en Ecuador

La medida rige en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

También incluye a los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

Horarios y vigencia de la restricción

El toque de queda estará vigente durante dos semanas, con limitaciones de circulación en horario nocturno. La disposición forma parte de la continuidad de las medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia, con el que el Gobierno intensificó operativos de control en zonas consideradas críticas.

Sigue leyendo | Gobierno no descarta nuevos toques de queda para atacar las finanzas criminales

El Ejecutivo sostiene que la decisión responde a los resultados obtenidos por las fuerzas del orden en operativos recientes. No obstante, no se han detallado indicadores específicos que permitan evaluar el impacto de estas acciones en la reducción de delitos.

En provincias como Guayas y Esmeraldas se mantienen altos niveles de violencia, mientras que otras zonas incluidas en la medida han registrado incrementos recientes en delitos como homicidios y extorsiones.

Además, la medida podría impactar en actividades económicas nocturnas y en la movilidad de trabajadores, especialmente en sectores informales.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el alcance de los controles ni posibles excepciones durante el horario restringido.