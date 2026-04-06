Toque de queda Ecuador: ¿fue clave o estrategia oculta? Giancarlo Loffredo responde

4300 detenidos en operativos durante el estado de excepción reflejan el impacto de las acciones de seguridad ejecutadas

Giancarlo Loffredo defiende los operativos y sostiene que el toque de queda fue clave en la estrategia de seguridad.

El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, explicó los resultados del toque de queda aplicado durante 15 días en Ecuador, destacando la captura de 4300 delincuentes. Sus declaraciones se dieron el 5 de abril en el programa Vera a su Manera. El funcionario sostuvo que la “neutralización del enemigo” es una medida directa en conflictos, ya sea por eliminación o captura. Según indicó, los operativos no se enfocaron en delincuencia común, sino en estructuras organizadas con distintos niveles de amenaza. La estrategia incluyó objetivos de alto, intermedio valor militar y criminales priorizados.

“No era cualquier tipo de delincuencia”, afirmó Loffredo, al detallar que los llamados “gatilleros” eran parte central de los operativos. Explicó que estos actores, aunque no sean líderes, son quienes generan violencia directa en los territorios. “De eso levantamos a mucho”, señaló, al referirse a las detenciones realizadas. Sin embargo, reconoció que no cuenta con cifras sobre cuántos detenidos han sido liberados.

“No tengo esa estadística, esperemos que la mayoría se quede entre las rejas”, dijo el ministro. Añadió que el seguimiento judicial corresponde principalmente a la Policía y al Ministerio del Interior. Indicó que las Fuerzas Armadas no reciben retroalimentación directa sobre el destino de los capturados. Aun así, aseguró que existe compromiso institucional para vigilar el proceso.

Resultados operativos y objetivos inesperados en Ecuador

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Loffredo detalló que inicialmente se planificaron 39 objetivos militares de impacto, pero finalmente se ejecutaron acciones sobre 60. Esto se debió a la aparición de los llamados “blancos de oportunidad”, surgidos durante los operativos. “Por información empiezas a tener nuevos objetivos y los vas atacando”, explicó. Estos datos, dijo, provienen de capturas previas y permiten ampliar el alcance de las intervenciones.

El ministro también destacó el rol de la ciudadanía durante el toque de queda.egún señaló, hubo “una madurez” que facilitó las operaciones sin mayores incidentes. Afirmó que no se registraron daños colaterales significativos durante las intervenciones. Esto permitió mantener el control territorial mientras se ejecutaban las acciones.

Sobre la medida restrictiva, explicó que el toque de queda tenía múltiples objetivos estratégicos. Uno de ellos era evitar enfrentamientos con civiles en caso de fugas o reacciones violentas.Otro, facilitar el uso de tecnología de inteligencia en un entorno controlado. “Tengo la ciudad desierta, para mí es más fácil utilizar ciertos equipos”, indicó.

Estrategia militar y control territorial durante el toque de queda

El control del movimiento fue clave para debilitar la estructura operativa de los grupos delictivos. Loffredo explicó que estas organizaciones cuentan con sistemas de vigilancia propios. “Estos delincuentes tienen anillos de vigilancia con cámaras y campaneros”, afirmó. Por ello, una de las primeras acciones fue retirar cámaras en los territorios intervenidos.

El toque de queda permitió neutralizar a los “campaneros”, quienes alertan sobre presencia policial o militar. “Nos aseguramos que no hubieran cuando íbamos a buscar a estos objetivos”, señaló. Esto redujo significativamente la capacidad de reacción de los grupos criminales. La combinación de tecnología y control de movilidad fue determinante.

Sin embargo, surgió cuestionamiento sobre el anuncio previo de los operativos. Se planteó que advertir con 15 días de anticipación pudo facilitar la fuga de objetivos. Ante esto, Loffredo defendió la estrategia utilizada en operaciones militares. Indicó que lo visible no siempre refleja la totalidad del plan ejecutado.

Desinformación y táctica en operativos militares

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El ministro relató un caso en Buenos Aires para explicar la lógica operativa. “Les avisamos que íbamos a entrar a bombardear”, dijo sobre una intervención anterior. A pesar del aviso, se estableció un cerco estratégico para capturar a los implicados. “Cogimos a 11, nos enfrentamos con ellos”, detalló.

En ese enfrentamiento, reconoció que hubo intercambio de disparos. “Ellos respondieron con fuego… pero más nosotros a ellos”, afirmó. Con este ejemplo, buscó demostrar que la anticipación puede formar parte de una táctica. No necesariamente implica pérdida de efectividad en la operación.

Finalmente, Loffredo subrayó que la desinformación también es parte de la guerra. “No siempre lo que se ve es solo la superficie”, sostuvo. Explicó que existen estrategias paralelas que no se hacen públicas. Estas buscan sorprender y reducir la capacidad de respuesta del enemigo.

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