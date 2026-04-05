El silencio del MSP y el IESS profundiza la crisis del sistema de salud de Ecuador

El silencio del MSP y del IESS ante la crisis de abastecimiento ha reforzado la percepción de que la situación en los hospitales se agrava sin respuestas claras. La falta de pronunciamientos sobre medicinas, cirugías diferidas y atención a pacientes vulnerables aumenta la incertidumbre.

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EXPRESO ha enviado más de 60 pedidos de información sobre compras públicas, stock, presupuesto y planes de contingencia, muchos sin respuesta o con datos incompletos. También se han solicitado detalles sobre deudas a proveedores, cambios de gerentes y modelos de gestión. La constante ha sido la ausencia de información verificable. El hermetismo oficial, lejos de aliviar la crisis, profundiza las dudas ciudadanas.

En este contexto, EXPRESO consultó al MSP y al IESS por qué se mantiene este silencio oficial y solicitó entrevistas con sus máximas autoridades. Hasta el cierre de esta nota, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, no hubo respuesta.

La falta de un catastro nacional de inventario en el sistema de salud evidencia problemas de gestión, control y planificación en hospitales de Ecuador. MSP

"La solución no siempre está en sus manos", dicen los expertos

Por su parte, el exministro de Salud, Antonio Naranjo, sostuvo que el silencio del MSP y del IESS frente al desabastecimiento puede responder a que la solución no siempre está en sus manos. “Muchas veces, la solución del problema está fuera del alcance de las instituciones. Entonces, en vez de generar una sensación de preocupación en la ciudadanía, buscan la solución antes de dar un comunicado oficial”, afirmó.

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Asimismo, Naranjo explicó que el Ministerio cuenta con un sistema que mide en tiempo real el abastecimiento y que, en promedio, suele ubicarse en 85 %. Sin embargo, advirtió que el porcentaje general no refleja faltantes específicos: “A veces hay ciertos medicamentos que se agotan más rápido que otros”, como antihipertensivos y antidiabéticos, debido a su alta rotación y a que las compras se realizan por lote.

Además, señaló que la centralización de compras responde a una lógica de control y ahorro, aunque reconoció que la logística es compleja y depende del presupuesto disponible. “No es tan fácil resolver las cosas”, dijo, al añadir que existen históricos de consumo que permiten proyectar necesidades, pero que factores como el envejecimiento poblacional y la migración incrementan la demanda de medicamentos en el sistema público.

En la misma línea, Francisco Andino, exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, sostuvo que no puede atribuir directamente el silencio del MSP o del IESS, pero advirtió que “definitivamente algo está pasando” si ni los ministros ni la vicepresidenta logran resultados. A su criterio, la responsabilidad recae en el Ejecutivo: “Creo que cae principalmente sobre las funciones del primer personero de la República”.

Como hipótesis, planteó que el problema estaría ligado a restricciones económicas. “Para mí, sigue siendo el torpedeo de los recursos económicos”, afirmó, al señalar que se prioriza “la consolidación económica antes que la propia salud y vida de la gente”. Añadió que, aunque los recursos consten en el papel, “en la práctica no se ve”, lo que impacta directamente en la gestión sanitaria.

Muchas veces el silencio se da porque la solución está fuera del alcance inmediato

de las instituciones; entonces prefieren resolver antes de

dar un comunicado oficial. Antonio Naranjo exministro de Salud

De igual manera, Andino cuestionó las limitaciones internas y posibles cláusulas de reserva que impedirían hablar abiertamente. “Es un equívoco no poder conversar con la gente los problemas y buscar soluciones en conjunto”, señaló. Y agregó que existen “cláusulas de reserva y de no hablar… es decir, trabajo en condiciones paupérrimas y, encima, no tengo el derecho ciudadano que me brinda la Constitución de poder decirlo”, calificando esa situación como “verdaderamente lesiva”.

A su vez, Wilson Tenorio, vicepresidente de la Federación Médica Ecuatoriana, señaló que el gremio mantiene una postura de apertura ante el silencio del MSP y del IESS. “Nosotros nos hemos declarado siempre en una constante espera de establecer un diálogo constructivo, un diálogo de aporte”, afirmó, al indicar que incluso han puesto a disposición un comité de expertos y enviado documentos a las autoridades sin obtener respuesta.

Respecto a los anuncios de adquisición de fármacos, cuestionó que no se detalle el alcance real y advirtió que la situación en hospitales públicos es crítica. “Son insuficientes, no se logra abastecer verdaderamente”, dijo, al relatar que reciben reclamos de médicos en provincias donde “verdaderamente muchos de ellos no tienen anestesia”, lo que calificó como una realidad “lacerante” en las unidades operativas.

Silencio EXPRESO ha enviado más de 60 solicitudes de entrevista al MSP y al IESS sobre compras y presupuesto en salud en los últimos tres meses.

Finalmente, Tenorio expresó expectativa frente a la eliminación de coordinaciones zonales y el retorno a direcciones provinciales. “Tenemos esperanzas de que quienes están dentro de sus propias provincias puedan hacer hincapié en lo más inmediato de las necesidades sanitarias”, sostuvo.

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