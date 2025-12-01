El giro comunicacional de Noboa tras la consulta: más información y menos propaganda

La comunicación es una de las ‘patas cojas’. El silencio se impone. La publicidad toma ventaja sobre la verdad

Pocas horas después del referéndum y la consulta popular del domingo 16 de noviembre de 2025, el remezón de la derrota electoral para el Gobierno del presidente Daniel Noboa tuvo entre sus primeras víctimas a la vocera del Palacio de Carondelet, Carolina Jaramillo.

Este repentino cambio -que luego estaría acompañado por una serie de movimientos al interior del gabinete ministerial- cobraría sentido días después, con las declaraciones de la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, quien adelantó que los ajustes no serían solo de forma, sino de fondo.

Vélez señaló que “enfocarse, escuchar y cumplir” serían las nuevas líneas matrices del régimen y que, en materia de comunicación, los propios ministros serían los encargados de abanderar la difusión de su gestión. Añadió que, en su momento, se anunciarán más cambios.

Sin embargo, analistas consultados por Diario EXPRESO consideran que el anuncio de la secretaria Vélez es insuficiente y que, hasta ahora, el régimen no ha demostrado tener una comunicación eficaz y respetuosa con la prensa y, en extensión, con los ecuatorianos en general.

“Es sumamente importante que el Gobierno informe y comunique de manera permanente. Eso implica también un proceso de escuchar a la ciudadanía. Al momento, no hay señales de que eso pueda darse”, comenta la consultora política Tatiana Larrea, y señala que el propio régimen se contradice.

"Hay elementos que emiten la señal de que el gobierno podría optar por el silencio o por usar solamente anuncios y ‘propaganda’ sobre temas puntuales", Tatiana Larrea, consultora política.

Larrea hace referencia a la eliminación de la vocería presidencial de Carolina Jaramillo, que -según acota- “podría ser un canal de información” con los cambios necesarios, aunque en la práctica Jaramillo tuvo varios roces con la prensa en sus espacios semanales.

Sobre esto, la propia secretaria Vélez explicó que la salida de Jaramillo respondió a la culminación de un ciclo y a un cambio de estilo. Aunque no confirmó que esto implique el fin de las ruedas de prensa semanales, sí adelantó que están suspendidas hasta que se realicen los estudios correspondientes.

A diferencia de Larrea, el analista político Giuseppe Cabrera no ve espacios ni voluntad de cambio. Sostiene que el Gobierno de Daniel Noboa mantiene, a conveniencia, un estado de propaganda que, ante la falta de gestión y obras, le permite sostener su imagen ante los ecuatorianos, especialmente entre sus votantes.

"Realmente no va a cambiar nada porque no le interesa al gobierno (...). Le interesa al estado de propaganda porque no hay nada que difundir, no hay acción real (...)", Giuseppe Cabrera, analista.

“Realmente no va a cambiar nada ni va a fluir la información porque no le interesa al Gobierno. Es un Gobierno opaco, que hace las cosas por debajo de la mesa y que apuesta por un estado de propaganda porque no hay nada que difundir, porque no hay acción real”, afirma Cabrera.

Sin información sustancial, no hay nada para comunicar

Respecto a la relación con la prensa, considera que quien sea designado en reemplazo de Jaramillo enfrentará el mismo problema: no hay información sustancial que comunicar. “Al final del día, Carolina Jaramillo -contra quien se fueron los medios- no tuvo la culpa de no dar información. Es que no existía, no había gestión”, sostiene.

En ese sentido, ante la necesidad de tender puentes entre el Gobierno, la prensa y la ciudadanía, Larrea afirma que es Vélez quien debe dar el paso al frente, como lo hizo recientemente al hablar con los medios sobre la derrota electoral y los cambios previstos en el régimen.

“(Vélez debe asumir el rol que) le corresponde por el cargo: implementar la estrategia o plan de comunicación. No necesariamente ser la vocera mediática permanente -para eso están el Presidente y su gabinete-, pero sí informar, ofrecer la información requerida y ser el nexo con los medios, ya que es la fuente oficial y quien compila la información de todas las áreas de Gobierno”.

