Lluvias 2026 en Ecuador: ¿qué advierten los expertos sobre los meses más críticos?

Los estudios climáticos y del océano permiten anticipar los meses más críticos y prever cómo variarán las lluvias en el país

Ecuador entra en la temporada lluviosa de 2026 con señales claras desde el monitoreo técnico. Los análisis hidrometeorológicos y oceanográficos advierten que los primeros meses del año concentran el mayor riesgo de impactos por lluvias a escala nacional. La información proviene del seguimiento permanente de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y de los organismos que integran el Comité Nacional ERFEN, entre ellos INOCAR.

RELACIONADAS Caudales de los ríos de Cuenca bajan cerca del umbral de estiaje

Según la SNGR, el monitoreo continuo busca “comunicar de manera oportuna las alertas y fortalecer la gestión de la atención frente a la posible ocurrencia de eventos adversos”. La prioridad está puesta en anticiparse a escenarios críticos y reducir riesgos antes de que se materialicen emergencias.

Febrero, marzo y abril: los meses bajo la lupa

El análisis histórico de eventos climáticos muestra que febrero, marzo y abril son los meses con mayor impacto por lluvias en el país. Este patrón se repite año a año y obliga a enfocar la planificación institucional en ese trimestre. La Estrategia de Preparación y Respuesta ante la Época Lluviosa 2026 se construyó sobre esa base técnica.

Esta planificación involucra a Mesas Técnicas de Trabajo y Grupos de Trabajo Nacionales, que se mantienen articulados para responder ante amenazas o eventos que demanden atención inmediata. El objetivo es garantizar preparación y reacción oportuna en los territorios.

El Pacífico ecuatoriano y la señal del océano

Desde el análisis oceanográfico, los organismos técnicos reunidos en Guayaquil evaluaron las condiciones del Pacífico ecuatoriano. Según organismos internacionales, el Pacífico Central muestra condiciones favorables asociadas a La Niña, con una transición hacia escenarios neutrales. Este comportamiento influye directamente en el régimen de lluvias del país.

La temperatura superficial del mar se mantuvo dentro de rangos normales, aunque “ligeramente más fría de lo habitual en superficie”, según el análisis técnico. Además, se registró menor salinidad cerca de la costa, asociada a corrientes marinas provenientes de Colombia.

Cómo se comportaron las lluvias en 2025

Las precipitaciones de diciembre de 2025 alcanzaron niveles promedio en el norte e interior del Litoral y en puntos específicos de la región Oriental. Sin embargo, en el resto del país las lluvias fueron deficitarias. Ese mes fue considerado el de menor impacto por eventos climáticos del año.

Pese a ello, Loja y Zamora Chinchipe registraron afectaciones. En el balance anual, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas concentraron los mayores impactos asociados a eventos climáticos, según la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Qué se espera para enero y el primer trimestre

Calor y radiación extrema en Guayaquil: el pronóstico para este 2 de enero de 2026 Leer más

Para enero, los pronósticos indican lluvias variables, con mayor probabilidad en la Amazonía, la Sierra y el norte e interior del Litoral. En Galápagos podrían presentarse lloviznas ocasionales, sin escenarios extremos previstos. El comportamiento será heterogéneo, dependiendo de la región.

En cuanto al océano, se prevé que las anomalías de temperatura superficial del mar se mantengan en condiciones neutrales durante enero, febrero y marzo. También se espera un aumento de la temperatura del mar, mientras la salinidad seguiría baja por el ingreso de aguas desde la cuenca de Panamá.

Las autoridades técnicas coinciden en que la clave está en la anticipación. El monitoreo constante permite activar alertas tempranas y coordinar respuestas antes de que los eventos se agraven. La temporada lluviosa de 2026 no es una sorpresa, pero sí un desafío que exige atención sostenida y decisiones oportunas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!