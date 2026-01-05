Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

río tomebamba
El caudal del río Tomebamba bordea el nivel de estiaje con un caudal de 2.2 metros cúbicos por segundo.CLAUDIA PAZAN

Caudales de los ríos de Cuenca bajan cerca del umbral de estiaje

El río Tarqui es el que mayor impacto tiene ante la falta de lluvia en la capital azuaya

Tres de los cuatro ríos de la capital azuaya mantienen sus caudales en niveles aceptables. Sin embargo, la falta de lluvia genera preocupación ante su continua baja.

RELACIONADAS

Caudales cercanos al estiaje 

El informe de la Empresa de Agua Potable de Cuenca (Etapa EP) detalla que este lunes, 5 de enero de 2026, únicamente el río Tarqui ha reducido su caudal a nivel bajo con 1.64 metros cúbicos por segundo. Mientras que el Tomebamba apenas supera el nivel de estiaje con un caudal de 2.20 metros cúbicos por segundo.

Rigoberto Guerrero, subgerente de Gestión Ambiental de Etapa EP, explicó que por ahora se descarta el estiaje en los afluentes de la ciudad porque aún sus caudales se mantienen sobre el 1.2 metros cúbicos por segundo, que es el umbral de alerta.

RELACIONADAS

Además, se puntualizó que aún no se puede hablar de una etapa de sequía hidrológica como la que se vivió en 2024, cuando se generó la crisis eléctrica.

Hay que recordar que los cuatro afluentes de la ciudad representan un 45% del líquido vital que llega al embalse de Mazar, cuya cota cayó 14 metros ubicándose en los 2.139 metros sobre el nivel del mar.

Plantas de captación de Cuenca 

Guerrero también aseguró que el nivel de los ríos aún permite completar la cota para la captación en las plantas potabilizadoras de la ciudad. "Se necesitan 1.7 metros cúbicos por segundo para las plantas de agua", puntualizó.

MEDIDOR ELÉCTRICO

Tarifas eléctricas 2026: Ecuador enfrenta un déficit en el sector eléctrico

Leer más

El panorama es de expectativa para las autoridades locales dado el pronóstico de lluvia que, según la Red Meteorológica de Etapa EP, es del 77% para toda la semana.

Guerrero explicó que son necesarios cinco días de lluvias continúas para recuperar los caudales y descartar una etapa cercana de sequía.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Caudales de los ríos de Cuenca bajan cerca del umbral de estiaje

  2. Parlamento de Venezuela reelige a Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina

  3. Prediales Quito 2026: ¿Cómo obtener el 10% de descuento sin ir al banco?

  4. Quito registra menos emergencias en 2025: bajan incendios, inundaciones y quemas

  5. Asesinan a un hombre en el exterior del hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil

LO MÁS VISTO

  1. Transporte fluvial en río Guayas: Propuesta busca unir a Guayaquil y otras ciudades

  2. Extranjeros descubren cantones del Azuay más allá de Cuenca para vivir

  3. Ecuador rompe el mercado y supera a Alemania con su top 5 previo al Mundial 2026

  4. Ecuador festejará, Emelec resurge y Barcelona seguirá sin títulos, según predicciones

  5. Edmundo González habla como "Comandante en Jefe" y da una orden a los militares

Te recomendamos