Caudales de los ríos de Cuenca bajan cerca del umbral de estiaje

El río Tarqui es el que mayor impacto tiene ante la falta de lluvia en la capital azuaya

El caudal del río Tomebamba bordea el nivel de estiaje con un caudal de 2.2 metros cúbicos por segundo.

Tres de los cuatro ríos de la capital azuaya mantienen sus caudales en niveles aceptables. Sin embargo, la falta de lluvia genera preocupación ante su continua baja.

Caudales cercanos al estiaje

El informe de la Empresa de Agua Potable de Cuenca (Etapa EP) detalla que este lunes, 5 de enero de 2026, únicamente el río Tarqui ha reducido su caudal a nivel bajo con 1.64 metros cúbicos por segundo. Mientras que el Tomebamba apenas supera el nivel de estiaje con un caudal de 2.20 metros cúbicos por segundo.

Rigoberto Guerrero, subgerente de Gestión Ambiental de Etapa EP, explicó que por ahora se descarta el estiaje en los afluentes de la ciudad porque aún sus caudales se mantienen sobre el 1.2 metros cúbicos por segundo, que es el umbral de alerta.

Además, se puntualizó que aún no se puede hablar de una etapa de sequía hidrológica como la que se vivió en 2024, cuando se generó la crisis eléctrica.

Hay que recordar que los cuatro afluentes de la ciudad representan un 45% del líquido vital que llega al embalse de Mazar, cuya cota cayó 14 metros ubicándose en los 2.139 metros sobre el nivel del mar.

Plantas de captación de Cuenca

Guerrero también aseguró que el nivel de los ríos aún permite completar la cota para la captación en las plantas potabilizadoras de la ciudad. "Se necesitan 1.7 metros cúbicos por segundo para las plantas de agua", puntualizó.

El panorama es de expectativa para las autoridades locales dado el pronóstico de lluvia que, según la Red Meteorológica de Etapa EP, es del 77% para toda la semana.

Guerrero explicó que son necesarios cinco días de lluvias continúas para recuperar los caudales y descartar una etapa cercana de sequía.

