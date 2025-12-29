El río Tomebamba está al borde del estiaje por falta de lluvias

Los ríos de Cuenca aportan un 45% de agua que llega al embalse de Mazar

El caudal del río Tomebamba pesea a estar dentro de lo normal se podría cerrar la semana en estiaje ante la falta de lluvia.

El río Tomebamba corre el riesgo de estiaje de no registrarse lluvias en lo que queda de este 2025. La proyección de la Empresa de Agua Potable de Cuenca (Etapa EP) apunta a una disminución preocupante del caudal debido a las temperaturas extremas que soporta la capital azuaya.

Rigoberto Guerrero, subgerente de Gestión Ambiental de Etapa EP, informó que serían necesarios cinco días de lluvia continua y sostenida para evitar que el caudal del río Tomebamba cierre la semana en niveles de estiaje.

Reducción del caudal

Según el informe de Etapa EP, el caudal del Tomebamba este lunes, 29 de diciembre de 2025, se ubica en los 2.35 metros cúbicos por segundo quedando por una estrecha diferencia del nivel considerado de estiaje que es de 1.2 metros cúbicos por segundo.

“Podríamos cerrar la semana, entre el viernes o sábado, con niveles de estiaje en el río Tomebamba. Los demás ríos no registran aún un problema, aunque ya están por debajo del promedio”, puntualizó.

La reducción de los caudales se debe a la poca y casi nula presencia de lluvia durante todo el mes de diciembre. En Cuenca, el promedio no supero los 50 milímetros de lluvia a lo largo del mes.

Además, se han soportado temperaturas extremas que han bordeado los 27 grados centígrados durante todo el mes de diciembre. Y el pronóstico de lluvia no es alentador. Según el técnico de la institución esta por debajo del 50% para todo el mes de enero.

¿Apagones en Ecuador en 2026? Verdades y mentiras de la crisis eléctrica Leer más

Embalse de Mazar

Guerrero recordó que la reducción de los caudales en Cuenca también afecta al embalse de Mazar, al aportar con un 45% de su agua. El 29 de diciembre el embalse se ubica en 2.140 metros sobre el nivel del mar.

En tanto, la Etapa EP recomienda reducir el consumo del líquido vital por habitante. En 2024 se tenía un promedio de 200 litros por habitante al día y en el 2025 se ciera el año con un promedio de consumo de 165 litros por habitante al día.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!