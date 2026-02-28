Décimos acumulados o mensuales: cuál conviene más y por qué

La decisión de acumular o mensualizar el sueldo depende de la necesidades de cada hogar, según experto

Referencial. El IESS brinda a los pensionistas la posibilidad de escoger cómo desean recibir sus décimos.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) brinda a los pensionistas la posibilidad de escoger cómo desean recibir sus décimos: ya sea en un solo pago acumulado o distribuidos mes a mes. Esta opción busca ofrecer mayor flexibilidad y ajustarse a las preferencias de cada beneficiario.

(Te invitamos a leer: Décimo cuarto sueldo 2026 en Ecuador: Todo lo que necesitas saber sobre el pago)

Los décimos corresponden al décimo tercer y décimo cuarto pago, derechos reconocidos por la normativa vigente. Optar por la modalidad acumulada implica recibir el valor total en una fecha específica, mientras que la modalidad mensualizada consiste en integrar una parte proporcional de estos beneficios en cada pensión mensual.

De acuerdo con el Acuerdo Ministerial 0087 del Ministerio de Trabajo, cuando el empleado no comunica por escrito su elección, se adopta automáticamente la opción de pago mensual. Este aspecto, que con frecuencia se pasa por alto, tiene un impacto directo en la forma en que millones de familias administran su economía.

Referencial. El empleado no comunica por escrito su elección, se adopta automáticamente la opción de pago mensual. Pexels

¿Cuál es la mejor opción?

Para Christian Hidrovo, analista económico, la decisión depende del presupuesto domestico de cada empleado. Hidrovo recalca que ambas opciones son beneficiosos siempre y cuando vaya alineado a los intereses personales.

(Te puede interesar: ¿Cómo elegir entre acumular o mensualizar décimos este 2026? paso a paso)

Décimo tercero para jubilados del IESS: así será el pago en diciembre 2025 Leer más

"Es conveniente también para muchos, como se ha estilado normalmente, acumularlo porque se proyectan —de manera indirecta o mental— que al final del año recibirán una cantidad determinada, la cual les permitirá ya sea comprar un activo, pagar una deuda, cubrir algún gasto que tienen previsto o realizar una inversión", reflexiona.

Sin embargo, Hidrovo resuelve la duda de qué es mejor y cómo manejarlo: "Es mejor acumular el décimo cuarto y mensualizar el décimo que se viene manejando o, en la mayoría de los casos, también acumular el décimo tercero. Eso es, desde mi experiencia y mis conocimientos", señala.

Para María Fernanda Murillo, economista especializada en finanzas, la elección debe considerar tanto el flujo de caja como la conducta financiera del beneficiario: “Quienes mantienen gastos fijos elevados (medicación, arriendo o cuidados) suelen beneficiarse de la mensualización por la estabilidad que ofrece. En cambio, la modalidad acumulada puede ser más conveniente para quienes necesitan afrontar pagos puntuales más grandes, como deudas o matrículas, siempre que exista un plan previo para ese monto", explica.

Murillo agrega que en términos prácticos no hay una opción universalmente superior: "lo clave es alinear la modalidad con el presupuesto personal y, de ser posible, destinar una parte al ahorro para emergencias".

Fechas de pago

Costa y Galápagos: hasta el 15 de marzo de 2026.

Sierra y Amazonía: hasta el 15 de agosto de 2026.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!