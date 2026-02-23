Décimo cuarto sueldo 2026 en Ecuador: Todo lo que necesitas saber sobre el pago

El décimo cuarto sueldo apoya a las familias en los gastos del inicio del año lectivo, como útiles, matrículas y uniformes.

El décimo cuarto sueldo es uno de los beneficios laborales más importantes en Ecuador para quienes mantienen una relación de dependencia. Este ingreso adicional, también conocido como bono escolar, fue creado el 29 de octubre de 1968 durante el gobierno de José María Velasco Ibarra, mediante la Ley 68-010. Su objetivo es apoyar a las familias en los gastos del inicio del año lectivo, como útiles, matrículas y uniformes.

Para 2026, el monto corresponde a 482 dólares, valor equivalente al salario básico unificado (SBU) vigente. Este beneficio se suma al décimo tercer sueldo, instaurado previamente en la administración de Carlos Julio Arosemena Monroy, que se paga en diciembre y es conocido como el aguinaldo navideño.

Cómo calcular el décimo cuarto sueldo

El cálculo del proporcional parte del salario básico unificado. Para obtener el valor, se divide el SBU (482 dólares) para los 12 meses del año y el resultado se multiplica por el número de meses trabajados.

Por ejemplo, si un trabajador laboró seis meses en el período correspondiente recibirá 241 dólares; en caso de jornadas parciales se consideran las horas trabajadas, tomando en cuenta que una jornada completa equivale a 240 horas mensuales, y para facilitar el cálculo exacto el Ministerio de Trabajo dispone de una calculadora en línea donde se pueden ingresar las horas laboradas en cada mes.

Fechas de pago

El plazo para cancelar el décimo cuarto sueldo depende de la región del país:

Costa y Galápagos: hasta el 15 de marzo de 2026.

Sierra y Amazonía: hasta el 15 de agosto de 2026.

El pago puede realizarse de manera anual (482 dólares completos) o mensualizada, en cuyo caso el trabajador recibe una doceava parte del SBU cada mes, es decir, 41,16 dólares. La modalidad depende de la decisión del trabajador, quien debe comunicar su preferencia al empleador en los plazos establecidos.

Período de cálculo y sanciones por incumplimiento

Para determinar quién recibe el pago completo, se toma en cuenta un período específico:

- Costa y Galápagos: del 1 de marzo de 2025 al 29 de febrero de 2026.

- Sierra y Amazonía: del 1 de agosto de 2025 al 31 de julio de 2026.

Los empleadores que no cumplan con el pago dentro del plazo establecido pueden enfrentar multas que van desde tres hasta 20 salarios básicos unificados, según lo estipula la normativa laboral vigente. El Ministerio de Trabajo recuerda que este beneficio es obligatorio y que los trabajadores pueden denunciar el incumplimiento a través de los canales oficiales.

