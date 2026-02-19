Crédito Violeta al 9,8%: requisitos y cómo solicitar los $5.000 sin firma del cónyuge

El Crédito Violeta ofrece hasta $5.000 al 9,8% sin necesidad de firma del cónyuge.

El Ejecutivo anunció una modificación en las condiciones financieras del programa Crédito Violeta, al establecer una reducción en la tasa de interés del 16 % al 9,8 %.

Durante un acto en el sector de Solanda, al sur de la capital, el mandatario Daniel Noboa reafirmó que las solicitantes podrán gestionar estos fondos de manera autónoma, eliminando definitivamente la obligatoriedad de la firma del cónyuge para el trámite.

El evento, denominado "Impulso femenino rompiendo barreras", sirvió como plataforma para que BanEcuador presente los resultados de este producto financiero y el nuevo esquema Emprende Violeta, destacando testimonios de beneficiarias que han logrado dinamizar sus negocios gracias a estas líneas de crédito.

Parámetros de elegibilidad y documentación

Para acceder a este beneficio, BanEcuador ha establecido una ruta de postulación que prioriza la validación de identidad y la capacidad productiva de la mujer. La documentación base requerida incluye la presentación de la cédula de identidad y el formulario oficial de solicitud de crédito debidamente completado.

En cuanto a los requisitos técnicos de elegibilidad, las interesadas deben cumplir con el siguiente perfil:

Rango de edad: Mujeres de entre 25 y 60 años.

Sustento financiero: Declaración de actividad personal o ingresos comprobables de los últimos tres meses.

Formalidad legal: Poseer RUC o RIMPE vigente.

Garantía: El monto máximo de $5.000 se otorga bajo modalidad quirografaria (sin garantías reales) en riesgo directo.

Proceso de postulación y desembolso

Para acceder a este financiamiento, las interesadas deben cumplir con un protocolo institucional que inicia con la revisión de condiciones y la entrega de la documentación en cualquier agencia de BanEcuador. Una vez ingresada la solicitud, la entidad procede con las siguientes etapas:

Evaluación técnica: Análisis de la petición y perfil.

Verificación de campo: Personal del banco realiza una visita de inspección al negocio o emprendimiento.

Aprobación y cierre: De ser favorable el informe, se coordina la firma del contrato y el posterior desembolso de los fondos.

Cómo aplicar a los créditos de desarrollo humano: Gobierno ha entregado $18 millones Leer más

Estado actual del programa de financiamiento

Desde su creación en diciembre de 2024, el plan ha inyectado más de $95 millones en la economía nacional, distribuidos en 24.100 operaciones. El objetivo técnico de la reducción de la tasa es facilitar el acceso a capital para emprendimientos gestionados por mujeres, con énfasis en aquellas que figuran como jefas de hogar.

Durante la presentación, se informó que el personal de la entidad no está facultado para solicitar autorización marital en el trámite. Aquellos que obstaculicen el proceso podrían ser sancionados si se presentan denuncias.

Asimismo, se aclaró que el financiamiento opera bajo las reglas de crédito de la banca pública y no bajo una modalidad de subsidio, buscando la sostenibilidad de los proyectos productivos.

Impacto regional y alcance del programa

Las cifras de BanEcuador revelan un impacto geográfico notable. En las regiones de la Sierra y la Amazonía, se han colocado $43,1 millones a través de más de 10.000 operaciones exitosas. Por su parte, la variante Emprende Violeta ya registra desembolsos que superan los $527.000 a nivel nacional, consolidando una red de apoyo financiero destinada a cerrar las brechas de género en el sector productivo ecuatoriano.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!