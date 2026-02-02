Expreso
Este financiamiento permite, entre otros, contar con recursos para iniciar un emprendimiento (foto referencial).archivo / expreso

Cómo aplicar a los créditos de desarrollo humano: Gobierno ha entregado $18 millones

Más de 18.000 personas que reciben bonos y pensiones del Ministerio de Desarrollo Humano accedieron a este beneficio

Las personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano y pensiones por parte del Estado, que solicitaron financiamiento, lograron acceder en los últimos tres meses a más de $18 millones en Créditos de Desarrollo Humano, informó el 31 de enero de 2026, el presidente Daniel Noboa.

La Presidencia mencionó que más de 18.000 usuarios de bonos y pensiones del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) accedieron a este beneficio. Pero ¿en qué consiste este financiamiento?

El Crédito de Desarrollo Humano funciona como un monto anticipado de las transferencias que reciben las personas que acceden a ayudas sociales como: Bono de Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo Humano con componente variable, Pensión Mis Mejores Años, Pensión Toda Una Vida.

La entrega de estos recursos se canaliza a través de la banca pública, con dos modalidades ligadas a anticipos de 12 y 24 meses, según la norma vigente.

El acceso está vinculado también a cumplir condiciones de elegibilidad, que se validan con información del Registro Social y los mecanismos de fortalecimiento de capacidades definidos por el Ejecutivo.

Cómo aplicar a financiamiento

De acuerdo con información disponible en la página web del Ministerio de Desarrollo Humano, el Crédito de Desarrollo Humano (CDH) es un servicio orientado a mejorar las condiciones socioeconómicas, impulsar el desarrollo de capacidades y generar oportunidades productivas mediante el anticipo de las transferencias monetarias del Bono de Desarrollo Humano y pensiones, con el propósito de crear o fortalecer un emprendimiento productivo.

Para acceder a este beneficio el usuario del Bono de Desarrollo Humano y pensiones debe:

  1. Acercarse a las oficinas del Ministerio de Desarrollo Humano a escala nacional en el horario de 08:00 a 17:00.
  2. Verificar si se encuentra habilitado para recibir el CDH.
  3. Cursar la Escuela de Inclusión Económica.
  4. Una vez concluida la Escuela de Inclusión Económica, esperar el turno asignado y acercarse a BanEcuador.
Los requisitos para acceder al Crédito de Desarrollo Humano son:

  1. Estar habilitado para el cobro del bono o pensión del mes en curso.
  2. Cumplir con la Escuela de Inclusión Económica Fase.
  3. Original y copia de la cédula de ciudadanía y último certificado de votación.
  4. Requisitos solicitados por la institución financieras Calificadas.

