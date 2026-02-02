Cómo aplicar a los créditos de desarrollo humano: Gobierno ha entregado $18 millones

Más de 18.000 personas que reciben bonos y pensiones del Ministerio de Desarrollo Humano accedieron a este beneficio

Este financiamiento permite, entre otros, contar con recursos para iniciar un emprendimiento (foto referencial).

Las personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano y pensiones por parte del Estado, que solicitaron financiamiento, lograron acceder en los últimos tres meses a más de $18 millones en Créditos de Desarrollo Humano, informó el 31 de enero de 2026, el presidente Daniel Noboa.

La Presidencia mencionó que más de 18.000 usuarios de bonos y pensiones del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) accedieron a este beneficio. Pero ¿en qué consiste este financiamiento?

El Crédito de Desarrollo Humano funciona como un monto anticipado de las transferencias que reciben las personas que acceden a ayudas sociales como: Bono de Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo Humano con componente variable, Pensión Mis Mejores Años, Pensión Toda Una Vida.

La entrega de estos recursos se canaliza a través de la banca pública, con dos modalidades ligadas a anticipos de 12 y 24 meses, según la norma vigente.

El acceso está vinculado también a cumplir condiciones de elegibilidad, que se validan con información del Registro Social y los mecanismos de fortalecimiento de capacidades definidos por el Ejecutivo.

Cómo aplicar a financiamiento

Datos desinflan el “repunte” de los sectores estratégicos Leer más

De acuerdo con información disponible en la página web del Ministerio de Desarrollo Humano, el Crédito de Desarrollo Humano (CDH) es un servicio orientado a mejorar las condiciones socioeconómicas, impulsar el desarrollo de capacidades y generar oportunidades productivas mediante el anticipo de las transferencias monetarias del Bono de Desarrollo Humano y pensiones, con el propósito de crear o fortalecer un emprendimiento productivo.

Para acceder a este beneficio el usuario del Bono de Desarrollo Humano y pensiones debe:

Acercarse a las oficinas del Ministerio de Desarrollo Humano a escala nacional en el horario de 08:00 a 17:00. Verificar si se encuentra habilitado para recibir el CDH. Cursar la Escuela de Inclusión Económica. Una vez concluida la Escuela de Inclusión Económica, esperar el turno asignado y acercarse a BanEcuador.

RELACIONADAS Biess baja la tasa de crédito hipotecario y sacrifica rendimiento de fondos del IESS

Los requisitos para acceder al Crédito de Desarrollo Humano son:

Estar habilitado para el cobro del bono o pensión del mes en curso. Cumplir con la Escuela de Inclusión Económica Fase. Original y copia de la cédula de ciudadanía y último certificado de votación. Requisitos solicitados por la institución financieras Calificadas.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ