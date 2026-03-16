Así cambia la compra de alimentos en mercados de Guayaquil por el toque de queda

Caraguay y Montebello dejan de operar en la madrugada, mientras la red de mercados ajusta su jornada de 05:30 a 22:00

Comerciantes de Caraguay y Montebello reorganizan sus jornadas para adaptarse a la restricción nocturna.

La aplicación del toque de queda en Guayas ya impacta en la operación de los mercados municipales de Guayaquil. Desde la noche del domingo 15 de marzo, la actividad en estos espacios se reorganizó para ajustarse a la restricción de movilidad nocturna dispuesta por el Gobierno mediante el decreto ejecutivo 329.

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Mercados ajustan su operación por el toque de queda

Uno de los principales cambios se refleja en los mercados Caraguay, en el sur de la ciudad, y el de transferencia de víveres Montebello, en el norte, que dejarán de atender durante la franja en la que rige la prohibición de circulación, entre las 23:00 y las 05:00. Ambos centros, que tradicionalmente operaban con horarios extendidos incluso hasta la madrugada, deberán concentrar ahora su dinámica en el día.

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La Dirección General de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales del Municipio informó que, mientras esté vigente la medida —del 15 al 31 de marzo—, la red de mercados municipales funcionará entre las 05:30 y las 22:00, respetando la operatividad particular de cada establecimiento.

Este ajuste impacta en puntos clave del abastecimiento urbano. En Caraguay se comercializan mariscos tanto al por mayor como al detalle, mientras que desde Montebello se distribuyen frutas, verduras y otros víveres que llegan desde distintas zonas del país y abastecen a varios sectores de Guayaquil.

Autoridades advierten sanciones para quienes incumplan la restricción de movilidad en Guayas. La medida estará vigente hasta el 31 de marzo, mientras se mantienen los operativos de control.

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Según el Cabildo, la reorganización responde a las disposiciones de seguridad vigentes, pero busca al mismo tiempo evitar afectaciones en la cadena de suministro. La intención es asegurar el ingreso de productos, mantener la circulación de mercancías y garantizar que alimentos y artículos de primera necesidad lleguen de forma oportuna a la ciudadanía.

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Restricción de movilidad incluye sanciones

El decreto también establece controles para el cumplimiento de la medida. Durante el horario restringido, ninguna persona podrá movilizarse en las provincias donde rige el toque de queda, incluida Guayas. En caso de incumplimiento, las autoridades podrán aplicar sanciones contempladas en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que prevé penas de uno a tres años de prisión por desobedecer órdenes legítimas de la autoridad.

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