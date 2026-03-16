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Durán, basura en las calles
Durán modifica recolección de basura por toque de queda en Ecuador.CARLOS KLINGER

Toque de queda en Durán cambia horario de recolección de basura

El Municipio de Durán anunció cambios temporales en el servicio nocturno  tras el toque de queda en varias provincias 

El toque de queda que rige desde el 15 de marzo en cuatro provincias de Ecuador ya genera ajustes en varios servicios públicos. En Durán, uno de los cambios más inmediatos se relaciona con la recolección de basura.

El Municipio de Durán, liderado por el alcalde Luis Chonillo, informó que el servicio de recolección de desechos tendrá modificaciones temporales en su horario nocturno debido a la restricción de movilidad.

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De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la institución, cuatro unidades recolectoras que normalmente operaban durante la noche ahora trabajarán entre las 12:00 y las 20:00.

Municipio de Durán anuncia refuerzo del servicio

La entidad explicó que, para compensar la suspensión del turno nocturno, se incrementará el número de unidades que operarán durante el día.

“En ese sentido se incrementará más unidades durante el día. Las operaciones normales volverán a iniciar desde las 06:00 del día siguiente”, señala el comunicado del Municipio.

La administración municipal también indicó que la Dirección de Medio Ambiente estará monitoreando permanentemente el servicio de recolección para evitar problemas en los barrios.

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Advertencia ante acumulación de basura

Las autoridades locales advirtieron que, si se presentan inconvenientes o acumulación de desechos en la ciudad, se activará un plan de apoyo emergente con personal y maquinaria del equipo de Obras Públicas.

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