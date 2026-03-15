Despliegue militar en Durán: Fuerzas Armadas asumen control por toque de queda

Durán e identificado por las autoridades como un territorio clave para las economías ilegales

Desde la noche de este domingo 15 de marzo rige toque de queda en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas

Desde la noche de este domingo 15 de marzo rige toque de queda en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, una medida adoptada en el marco de las acciones del Gobierno para contener la violencia y reforzar el control de seguridad en la ciudad.

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Un contingente militar fue desplegado en las últimas horas en el cantón Durán, como parte de las acciones de control territorial que se ejecutan bajo el estado de excepción vigente en esta jurisdicción, una de las más golpeadas por la violencia criminal en la provincia del Guayas.

El operativo responde a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 329, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en tareas de seguridad interna, en un contexto marcado por altos índices de homicidios, extorsiones y disputas entre organizaciones delictivas.

Durante esta jornada, la Fuerza Aérea Ecuatoriana movilizó personal y medios tácticos hacia el cantón, con el objetivo de reforzar las operaciones que ya se desarrollan en la zona. El despliegue se suma a los controles que se mantienen en sectores considerados estratégicos, tanto en áreas urbanas como en puntos de acceso y salida de la ciudad.

La intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en tareas de seguridad interna. Cortesía

Durán: escenario de economías ilegales

Durán ha sido identificado por las autoridades como un territorio clave para las economías ilegales que operan en el área metropolitana de Guayaquil, lo que ha convertido al cantón en escenario recurrente de operativos militares y policiales durante los últimos meses.

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El brigadier general Mauro Bedoya, comandante del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales, señaló que el personal militar asignado cumplirá misiones de seguridad mientras se mantenga vigente el estado de excepción, aunque no se detallaron públicamente los alcances tácticos del despliegue ni su duración específica.

Paralelamente, las autoridades recordaron que en Durán continúa en vigencia el toque de queda, que restringe la circulación de personas entre las 23:00 y las 05:00. La medida busca limitar la movilidad nocturna y facilitar los controles de seguridad en una franja horaria considerada crítica por la incidencia de delitos violentos.

El cumplimiento del toque de queda es supervisado por patrullas mixtas de militares y policías, que están facultadas para realizar controles en calles, avenidas y sectores priorizados. El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas y otras medidas previstas en el marco del estado de excepción.

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