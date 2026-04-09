Caso Gato Farfán: Fiscalía de Estados Unidos pide 27 años de prisión

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Ejes centrales del caso Sentencia y prórroga: La Fiscalía sugiere 27 años de cárcel, aunque la audiencia se aplazó al 18 de mayo para completar trámites de la defensa.



Historial y expansión: Tras una liberación anticipada en 2016 en Ecuador, Sánchez Farfán consolidó una red transnacional de envío de droga hacia Norteamérica.



Embargo de activos: La justicia estadounidense formalizó el decomiso de más de 1.5 millones de dólares en efectivo y cuentas bancarias.

El proceso judicial contra Wilder Emilio Sánchez Farfán, uno de los objetivos de mayor relevancia para las autoridades ecuatorianas, ha entrado en una fase decisiva. El pasado 7 de abril de 2026, la Fiscalía de los Estados Unidos formalizó el cuadro resumen de sentencia, recomendando una pena de 324 meses de prisión (27 años) y cinco años adicionales de libertad supervisada.

Aunque la lectura del dictamen estaba prevista para el 14 de abril en la Corte del Distrito Sur de California, un acuerdo entre la defensa, liderada por Matthew J. Lombard, y el fiscal Kyle Martin logró postergar la diligencia. El argumento central fue la necesidad de tiempo adicional para procesar la documentación técnica, fijando la nueva comparecencia para el 18 de mayo de 2026.

De los laboratorios a la conexión mexicana

Este fallo representa el desenlace de una trayectoria delictiva que la Policía ecuatoriana comenzó a rastrear con fuerza desde 2010. En sus inicios, Sánchez Farfán fue vinculado con el montaje de infraestructuras para la producción de estupefacientes en territorio nacional, las cuales fueron desmanteladas en operativos sucesivos.

Sin embargo, su perfil cobró dimensión internacional en 2013, tras ser capturado en el operativo 'Galaxia'. En aquella ocasión, cayó junto al excapitán del Ejército, Telmo Castro, mientras coordinaban un envío de droga hacia México. Pese a recibir una condena en 2014, el sospechoso recuperó su libertad de forma anticipada en 2016 mediante un beneficio de prelibertad otorgado por la justicia local, lo que le permitió retornar a la clandestinidad para consolidar una red de logística transnacional.

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El fin de la impunidad internacional

La vigilancia sobre sus actividades no cesó y, en febrero de 2022, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo incluyó en su lista de sanciones, bloqueando sus activos financieros. Su captura definitiva ocurrió un año después, en febrero de 2023, en Pasto, Colombia. Un tatuaje y el cotejo de sus huellas dactilares desvirtuaron la identidad falsa que pretendía usar para evadir a la justicia colombiana.

Tras ser extraditado a suelo estadounidense en enero de 2024, Sánchez Farfán optó por una negociación que redujo la posibilidad de una cadena perpetua a la recomendación actual de 27 años. Este acuerdo se sustenta en un informe presentencial que detalla la gravedad de sus operaciones, las cuales involucraron el uso de aeronaves privadas y contenedores para el tráfico de sustancias hacia Norteamérica.

El destino de los bienes incautados

La audiencia de mayo no solo definirá los años de reclusión en una prisión federal de alta seguridad, sino también el alcance de las sanciones económicas. Bajo las leyes federales, el Gobierno de los Estados Unidos ha notificado su intención de ejecutar el decomiso penal de propiedades y activos derivados de actividades ilícitas.

Entre los montos señalados figuran cerca de $ 900.000 en efectivo y más de $ 616.000 vinculados a cuentas de la empresa Agrícola Sabael. Debido a que el procesado renunció a su derecho constitucional de apelar la decisión del juez, el fallo que se emita el próximo 18 de mayo será firme e inapelable, cerrando así uno de los capítulos más complejos del narcotráfico regional en la última década.